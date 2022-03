Những phát ngôn kiên quyết vụ Việt Á..., “trùm cuối“ sớm lộ diện

26 bị can đã bị Cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khởi tố liên quan vụ Việt Á. Từ việc nâng giá kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á, sự câu kết thông đồng, nhận phần trăm hoa hồng khủng của một số CDC các tỉnh, thành đến mắt xích thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về kit test của Học viện Quân Y... đã được làm rõ cho thấy, phần chìm của tảng băng lớn đang dần hé lộ. Đại án Việt Á đã được đưa vào diện BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và là vụ án được yêu cầu xét xử sơ thẩm trong năm 2022. Cùng với nhiều phát ngôn kiên quyết của người đứng đầu Đảng, Chính phủ, Bộ ngành, dư luận tin rằng, thời gian tới những kẻ phạm tội liên quan vụ án này sẽ được lôi ra ánh sáng, trong đó sẽ có cả… “trùm cuối” của vụ án. Tại cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 10/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “Các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, điều tra để xử lý nghiêm vi phạm trong các vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương có liên quan”. (Ảnh: TTXVN) Ngày 8/3, Bộ Quốc phòng thông tin về việc cơ quan điều Điều tra hình sự BQP khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thượng tá Hồ Anh Sơn và Đại tá Nguyễn Văn Hiệu (Học viện Quân y). Đồng thời cho biết, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đánh giá “Sai phạm của một số cán bộ thuộc Học viện Quân y là nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật”. Ngày 4/3, UBKT Trung ương đã phát đi thông cáo báo chí kỳ họp 12 đã chỉ ra những vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y và các cá nhân có liên quan. Nhấn mạnh những vi phạm đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19…, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Chiều 3/3, tại buổi họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã làm xuyên Tết, xuyên COVID-19 để thúc đẩy quá trình điều tra của vụ án Công ty Việt Á. Cơ quan điều tra đang tích cực đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh tại các bộ, ngành có liên quan trong vụ án. Ngày 20/1, tại phiên họp thứ 21 Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, vụ Công ty Việt Á, CDC Hải Dương, các đơn vị, địa phương liên quan là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, địa phương, cần khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vi phạm. Ngày 20/1, tại cuộc họp báo Ban Nội Chính Trung ương, ông Trần Quốc Cường Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nói rằng: “Tôi muốn khẳng định rằng, đối với Vụ Công ty Việt Á, bất kể ai có liên quan, sai phạm đều sẽ bị xem xét, xử lý, bất kể ở cấp nào, theo tinh thần “không có vùng cấm”, không chỉ là cấp vụ". Ngày 18/1, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, vụ việc này đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, bởi xét thấy các đối tượng liên quan tới vụ án rất nhiều. Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng cho biết thêm, đơn vị đang phối hợp với cơ quan điều tra, mở rộng và xử lý nhanh vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm, đặc biệt là vụ Công ty Việt Á. Ngày 12/1, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khi nói về vụ Việt Á được đưa vào diện BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, cho biết, vụ việc cho thấy "sự sơ hở, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng". Vụ việc cũng là sự cảnh báo “virus tham nhũng” còn rất nhiều, rất phức tạp, nhiều biến thể, nhờn thuốc... Chiều 12/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được dư luận quan tâm như vụ Việt Á theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, Thủ tướng cũng đã yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử. Chiều 11/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Quốc hội yêu cầu xử lý các vấn đề liên quan đến Cty Việt Á. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tập trung lực lượng, khẩn trương, quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Ngày 30/12/2021, Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời yêu cầu các bộ ngành liên quan, chỉ đạo tập trung lực lượng, khẩn trương, quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật; không có vùng cấm... Những phát ngôn trên cho thấy, quyết tâm đấu tranh với tham nhũng của Đảng ta đã và đang rất quyết liệt, xuyên suốt, bền bỉ. Dư luận tin rằng, “trùm cuối” vụ án dù là ai đi nữa cũng sẽ sớm lộ diện và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Từ tháng 12/2021, khi Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á đến nay, hơn 20 bị can đã bị khởi tố gồm: Nguyễn Minh Tuấn - cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế; ông Trịnh Thanh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KHCN; Thượng tá Hồ Anh Sơn, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Học viện Quân y… >>> Mời độc giả xem thêm video Lý do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố. (Nguồn: THĐT).

