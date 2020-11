Những món hối lộ ngàn đô gây choáng dư luận Việt Nam

Đang làm rõ việc ông Nguyễn Đức Chung biết 10.000 USD cho công an: Quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu mật, Cơ quan an ninh điều tra phát hiện ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã biếu 10.000 USD cho cán bộ của C03 - người được ông Chung nhờ thu thập tài liệu vụ Nhật Cường. Ngoài các tài liệu thông tin liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, cơ quan điều tra cũng xác định ông Nguyễn Đức Chung đã đưa cho bị can Phạm Quang Dũng (cán bộ điều tra Bộ Công an) đang được trưng dụng để điều tra vụ án Nhật Cường 10.000 USD. 4 thanh tra giao thông bị cáo buộc nhận hối lộ hàng ngàn đô: Theo cáo trạng, tháng 8/2018, Công ty Tuấn Vinh bị tố ép xe tải trên một tấn của nhiều doanh nghiệp phải dán logo "An toàn là bạn, tai nạn là thù". Nếu dán khẩu hiệu này, các xe quá tải sẽ không bị cơ quan chức năng kiểm tra hoặc bắt buộc cân đo tải trọng để lập biên bản. Với thủ đoạn này, nhóm bảo kê có sự tiếp tay của một số cán bộ thanh tra giao thông và cảnh sát, đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng mỗi tháng. (Ảnh minh họa). Trong đó, Lê Bá Dũng (cán bộ thanh tra giao thông quận Hoàng Mai) đã nhận hối lộ 96 triệu, Nguyễn Quốc Cương (cán bộ thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng) nhận 63 triệu, Trần Sỹ Cương (cán bộ thanh tra cơ động thuộc Sở GTVT Hà Nội) nhận 136 triệu. Riêng Hoàng Văn Lân (cán bộ thanh tra vận tải huyện Phú Xuyên) nhận 11 triệu và một chai rượu. Tịch thu 2,8 tỷ tiền hối lộ vụ nâng điểm thi Sơn La: Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Sơn La, 7 trong số 12 bị cáo đã có hành vi đưa, nhận hối lộ tổng số tiền gần 2,8 tỷ đồng để thỏa thuận, nâng điểm cho 8 thí sinh. Trong đó, Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí) nhận 1,3 tỷ nhưng đã trả lại 300 triệu cho người đưa hối lộ Lò Thị Trường; Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên khảo thí) nhận 1,04 tỷ và Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị - tư tưởng Sở GD&ĐT) nhận 440 triệu đồng. Tổng số tiền bị thu giữ là hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, 990 triệu thu của Nguyễn Thị Hồng Nga; 440 triệu thu từ Cầm Thị Bun Sọn và 50 triệu đồng do người liên quan giao nộp. Ngoài ra, với số tiền 1 tỷ đồng do người nhà của Lò Văn Huynh giao nộp nhưng tại tòa xin được trả lại, HĐXX xác định đây là của hối lộ Huynh nhận từ Nguyễn Minh Khoa nên cần tịch thu để sung công quỹ. Đối với việc bị cáo Huynh đã trả lại 300 triệu, cấp sơ thẩm cũng kiến nghị truy thu nhận định đây là tiền bất chính. Đại tá, Chánh Thanh tra bị kết án 20 năm tù về tội nhận hối lộ: Ngày 26/3, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Trần Quốc Dũng nguyên Đại tá, Chánh thanh tra Xét khiếu tố/Thanh tra Bộ Quốc phòng về tội “Nhận hối lộ”. Ảnh minh họa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xác minh sai phạm tại Chi nhánh Lũng Lô Miền Nam, Trần Quốc Dũng lợi dụng là Trưởng đoàn xác minh đã thực hiện hành vi nhận số tiền 400 triệu đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/6/2018. 2,8 tỷ đồng vào ngày 25/6/2018 tại Hà Nội. Ảnh minh họa. 5 cán bộ thanh tra nhận hối lộ hàng nghàn đô: Ngày 16/3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, Lê Mạnh Hà 40 tháng tù, Nguyễn Thị Cúc 34 tháng tù, Dương Văn Bằng, Nguyễn Hưng mỗi bị cáo 28 tháng, Nguyễn Qúy Diễn 24 tháng; Theo bản cáo trạng, nhóm cán bộ Thanh tra đã nhận hối lộ 5 doanh nghiệp và 1 trường học, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng; trong đó hơn 360 triệu đồng nhận chung cho cả đoàn và khoảng 230 triệu đồng nhận riêng cho các thành viên với mục đích bỏ qua hoặc giảm nhẹ sai phạm nhằm tạo lợi ích kinh tế cho các đơn vị, doanh nghiệp bị thanh tra. 2 Cựu bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông nhận hối lộ hàng triệu USD: Ông Nguyễn Bắc Son - cựu bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông và ông Trương Minh Tuấn - cựu bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông vì những sai phạm liên quan đến thương vụ mua bán AVG về hai tội danh "vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và "nhận hối lộ". Theo cáo trạng, ông Son nhận hối lộ 3 triệu USD, ông Trương Minh Tuấn nhận hối lộ số tiền 200.000 USD. >>> Xem thêm video: 20 năm tù cho Chánh Thanh tra Quân đội nhận hối lộ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Đang làm rõ việc ông Nguyễn Đức Chung biết 10.000 USD cho công an: Quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu mật, Cơ quan an ninh điều tra phát hiện ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã biếu 10.000 USD cho cán bộ của C03 - người được ông Chung nhờ thu thập tài liệu vụ Nhật Cường. Ngoài các tài liệu thông tin liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, cơ quan điều tra cũng xác định ông Nguyễn Đức Chung đã đưa cho bị can Phạm Quang Dũng (cán bộ điều tra Bộ Công an) đang được trưng dụng để điều tra vụ án Nhật Cường 10.000 USD. 4 thanh tra giao thông bị cáo buộc nhận hối lộ hàng ngàn đô: Theo cáo trạng, tháng 8/2018, Công ty Tuấn Vinh bị tố ép xe tải trên một tấn của nhiều doanh nghiệp phải dán logo "An toàn là bạn, tai nạn là thù". Nếu dán khẩu hiệu này, các xe quá tải sẽ không bị cơ quan chức năng kiểm tra hoặc bắt buộc cân đo tải trọng để lập biên bản. Với thủ đoạn này, nhóm bảo kê có sự tiếp tay của một số cán bộ thanh tra giao thông và cảnh sát, đã thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng mỗi tháng. (Ảnh minh họa). Trong đó, Lê Bá Dũng (cán bộ thanh tra giao thông quận Hoàng Mai) đã nhận hối lộ 96 triệu, Nguyễn Quốc Cương (cán bộ thanh tra giao thông quận Hai Bà Trưng) nhận 63 triệu, Trần Sỹ Cương (cán bộ thanh tra cơ động thuộc Sở GTVT Hà Nội) nhận 136 triệu. Riêng Hoàng Văn Lân (cán bộ thanh tra vận tải huyện Phú Xuyên) nhận 11 triệu và một chai rượu. Tịch thu 2,8 tỷ tiền hối lộ vụ nâng điểm thi Sơn La: Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Sơn La, 7 trong số 12 bị cáo đã có hành vi đưa, nhận hối lộ tổng số tiền gần 2,8 tỷ đồng để thỏa thuận, nâng điểm cho 8 thí sinh. Trong đó, Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí) nhận 1,3 tỷ nhưng đã trả lại 300 triệu cho người đưa hối lộ Lò Thị Trường; Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên khảo thí) nhận 1,04 tỷ và Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị - tư tưởng Sở GD&ĐT) nhận 440 triệu đồng. Tổng số tiền bị thu giữ là hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, 990 triệu thu của Nguyễn Thị Hồng Nga; 440 triệu thu từ Cầm Thị Bun Sọn và 50 triệu đồng do người liên quan giao nộp. Ngoài ra, với số tiền 1 tỷ đồng do người nhà của Lò Văn Huynh giao nộp nhưng tại tòa xin được trả lại, HĐXX xác định đây là của hối lộ Huynh nhận từ Nguyễn Minh Khoa nên cần tịch thu để sung công quỹ. Đối với việc bị cáo Huynh đã trả lại 300 triệu, cấp sơ thẩm cũng kiến nghị truy thu nhận định đây là tiền bất chính. Đại tá, Chánh Thanh tra bị kết án 20 năm tù về tội nhận hối lộ: Ngày 26/3, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Trần Quốc Dũng nguyên Đại tá, Chánh thanh tra Xét khiếu tố/Thanh tra Bộ Quốc phòng về tội “Nhận hối lộ”. Ảnh minh họa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xác minh sai phạm tại Chi nhánh Lũng Lô Miền Nam, Trần Quốc Dũng lợi dụng là Trưởng đoàn xác minh đã thực hiện hành vi nhận số tiền 400 triệu đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 09/6/2018. 2,8 tỷ đồng vào ngày 25/6/2018 tại Hà Nội. Ảnh minh họa. 5 cán bộ thanh tra nhận hối lộ hàng nghàn đô: Ngày 16/3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt 5 cựu cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, Lê Mạnh Hà 40 tháng tù, Nguyễn Thị Cúc 34 tháng tù, Dương Văn Bằng, Nguyễn Hưng mỗi bị cáo 28 tháng, Nguyễn Qúy Diễn 24 tháng; Theo bản cáo trạng, nhóm cán bộ Thanh tra đã nhận hối lộ 5 doanh nghiệp và 1 trường học, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng; trong đó hơn 360 triệu đồng nhận chung cho cả đoàn và khoảng 230 triệu đồng nhận riêng cho các thành viên với mục đích bỏ qua hoặc giảm nhẹ sai phạm nhằm tạo lợi ích kinh tế cho các đơn vị, doanh nghiệp bị thanh tra. 2 Cựu bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông nhận hối lộ hàng triệu USD: Ông Nguyễn Bắc Son - cựu bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông và ông Trương Minh Tuấn - cựu bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông vì những sai phạm liên quan đến thương vụ mua bán AVG về hai tội danh "vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và "nhận hối lộ". Theo cáo trạng, ông Son nhận hối lộ 3 triệu USD, ông Trương Minh Tuấn nhận hối lộ số tiền 200.000 USD. >>> Xem thêm video: 20 năm tù cho Chánh Thanh tra Quân đội nhận hối lộ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.