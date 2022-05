Những lưu ý khi đăng ký trực tuyến thi Tốt nghiệp THPT 2022

Từ ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Đây là lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện đăng ký dự thi) trực tuyến. Tuy nhiên, thí sinh tự do sẽ thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh thực hiện tốt việc đăng ký dự thi trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai chạy thử nghiệm hệ thống đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 26/4/2022. Kết quả chạy thử nghiệm đến 17h ngày 1/5/2022 cho thấy, với tổng số 310.103 thí sinh thử đăng ký dự thi, hệ thống hoạt động bình thường và ổn định. Hệ thống sẽ tiếp tục chạy thử nghiệm đến 17h ngày 3/5/2022 để phục vụ tốt nhất việc đăng ký dự thi chính thức từ ngày 4/5/2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí tổng đài hỗ trợ (1800 8000 nhánh số 2) gồm 34 bàn trực theo yêu cầu hỗ trợ 24/7 để hướng dẫn thí sinh với số lượng hỗ trợ viên đã được tập huấn nghiệp vụ tăng 50% so với năm trước; yêu cầu chủ động giám sát số lượng truy cập và chuẩn bị phương án, chuẩn bị thiết bị dự phòng, bổ sung kịp thời khi hệ thống có nguy cơ xảy ra tắc nghẽn. Để thực hiện tốt việc đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường, các thí sinh thực hiện đúng theo các hướng dẫn đã ban hành, các hướng dẫn chi tiết trên Hệ thống Quản lý thi. Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào Hệ thống Quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại. Nếu thí sinh không có căn cước công dân/chứng minh nhân dân và số định danh cá nhân thì sẽ được Hệ thống Quản lý thi cấp cho một mã số gồm 12 ký tự làm tài khoản để truy cập Hệ thống. Thí sinh cần đọc kỹ thông tin trên Phiếu đăng ký dự thi và bản hướng dẫn ghi phiếu trước khi thực hiện đăng ký dự thi (cả trực tuyến và trực tiếp). Việc đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại trường phổ thông (đối với thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022) hoặc tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định (đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT). Khi nộp Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải nộp đầy đủ minh chứng liên quan đến các thông tin được hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Khi có vướng mắc, cần liên hệ ngay với giáo viên được giao nhiệm vụ hỗ trợ của nhà trường hoặc liên hệ với tổng đài hỗ trợ (1800 8000 nhánh số 2).

