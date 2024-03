Những lần nước biển đổi màu lạ mắt ở Việt Nam

Nước biển đổi màu đỏ: Chiều 25/3, tại thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, dải nước biển dài hơn 3 km, rộng khoảng 100 m từ bờ trở ra chuyển màu đỏ đậm. Theo người dân, hiện tượng trên xuất hiện ba ngày qua, đến chiều một số vị trí màu đỏ đã nhạt hơn. Một người dân cho biết: "Mấy hôm nay tôi không ra khơi, một số du khách cũng không dám xuống biển tắm vì lo ngại chất lượng nước". Lãnh đạo xã Cẩm Nhượng cho biết cơ quan chuyên môn nhận định những ngày qua biển Cẩm Xuyên động, xuất hiện giông gió nên sóng cuốn tảo biển vào bờ, không phải ô nhiễm môi trường. Nước biển chia thành 2 màu lạ mắt: Chiều 18/10/2023, khu vực cầu Cửa Nhượng (nối 2 xã Cẩm Lĩnh và Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng nước biển chia đôi thành 2 màu. Một nửa có màu vàng đục, nửa kia màu xám. Người dân địa phương cho biết, hiện tượng xảy ra sau đợt mưa lớn nhiều ngày qua. Bằng mắt thường có thể thấy sự khác biệt giữa 2 màu nước. (Ảnh Tiền Phong) Khu vực nước chuyển thành 2 màu dưới chân cầu Cửa Nhượng tạo nên khung cảnh lạ mắt, kéo dài ra hàng km. Theo lãnh đạo UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết, có thể những ngày mưa lớn, nước thượng nguồn cuốn phù sa, nước sông đổ ra gặp vùng nước sâu nên chia thành 2 màu nước. (Ảnh Tiền Phong) Mặt biển Sầm Sơn chia đôi hai màu nước: Ngày 8/8/2023, nước biển ở Sầm Sơn, Thanh Hóa có hiện tượng chia làm 2 màu rõ rệt xanh và đục. Theo nhiều người dân ở TP Sầm Sơn, hiện tượng trên xuất hiện vào sáng cùng ngày tại khu vực cửa sông Mã (nơi tiếp giáp với biển) và gần khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn. (Ảnh Lao Động) Theo nhiều người dân, nguyên nhân xảy ra hiện tượng trên là do mưa lớn những ngày qua, nước đục từ thượng nguồn sông Mã đổ về, khi chảy ra đến biển thì tạo nên 2 màu rõ rệt. (Ảnh Dân Trí) Trước đó, khoảng 11h ngày 22/6/2023, hiện tượng này cũng từng xảy ra tại biển Sầm Sơn. Theo người dân địa phương, đây là hiện tượng không hiếm, đặc biệt sau mỗi trận mưa lớn, nước và phù sa từ thượng nguồn sông Mã đổ về, chảy thẳng ra biển. (Ảnh Nguyễn Lân) Nước biển đổi màu bất thường, nhiều người lo lắng: Tháng 10/2022, nước biển ở khu vực xóm Châu Tân, thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đổi màu sẫm đen, khiến nhiều người dân lo lắng. Theo đó, một đoạn khoảng 700 m dọc bờ biển qua xóm Châu Tân, nước biển đổi màu nâu đen, đục ngầu bất thường, trên mặt nước xuất hiện bọt dày đặc và bốc mùi khác lạ. Đáng chú ý, nước biển đổi màu chỉ xuất hiện khi sóng đánh cách bờ 100-200m, còn khu vực cách bờ từ 300 m thì vẫn trong xanh. (Ảnh Người lao động) Theo UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều khả năng nước biển đổi màu có thể do đang vào mùa bão lũ, thường xuyên có triều cường dâng cao, cuốn theo nhiều chất bẩn ra biển, cũng có thể do hoạt động của các hồ nuôi tôm gần đó. (Ảnh Người lao động) Nước biển bỗng nhiên sẫm màu, sủi bọt kỳ lạ: Vào gần cuối tháng 10/2021, dọc bờ biển Khe Hai (thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), nước biển đổi màu sẫm rất bất thường, trên bờ cát có nhiều bọt nước màu đen và vàng sậm như váng mỡ. Người dân lo lắng đây có thể do tình trạng ô nhiễm bởi các nhà máy trong vịnh Dung Quất. Người dân địa phương cho biết, dù nước biển có màu đen như vậy, nhưng không gây ngứa không làm cho cá chết. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, hiện tượng trên có các khả năng xảy ra: Do phân hủy các loài tảo biển bị sóng đánh trôi dạt vào bờ; bùn, chất thải nuôi trồng thủy sản tích tụ từ sông Trà Bồng do biển động, sóng đánh nổi lên mặt dạt vào bờ (chưa xác định nguyên nhân). >>> Xem thêm video: Xuất hiện tảo giáp tại thời điểm nước biển đổi màu ở vịnh Đà Nẵng. Nguồn: THND.

Nước biển đổi màu đỏ: Chiều 25/3, tại thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, dải nước biển dài hơn 3 km, rộng khoảng 100 m từ bờ trở ra chuyển màu đỏ đậm. Theo người dân, hiện tượng trên xuất hiện ba ngày qua, đến chiều một số vị trí màu đỏ đã nhạt hơn. Một người dân cho biết: "Mấy hôm nay tôi không ra khơi, một số du khách cũng không dám xuống biển tắm vì lo ngại chất lượng nước". Lãnh đạo xã Cẩm Nhượng cho biết cơ quan chuyên môn nhận định những ngày qua biển Cẩm Xuyên động, xuất hiện giông gió nên sóng cuốn tảo biển vào bờ, không phải ô nhiễm môi trường. Nước biển chia thành 2 màu lạ mắt: Chiều 18/10/2023, khu vực cầu Cửa Nhượng (nối 2 xã Cẩm Lĩnh và Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xuất hiện hiện tượng nước biển chia đôi thành 2 màu. Một nửa có màu vàng đục, nửa kia màu xám. Người dân địa phương cho biết, hiện tượng xảy ra sau đợt mưa lớn nhiều ngày qua. Bằng mắt thường có thể thấy sự khác biệt giữa 2 màu nước. (Ảnh Tiền Phong) Khu vực nước chuyển thành 2 màu dưới chân cầu Cửa Nhượng tạo nên khung cảnh lạ mắt, kéo dài ra hàng km. Theo lãnh đạo UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết, có thể những ngày mưa lớn, nước thượng nguồn cuốn phù sa, nước sông đổ ra gặp vùng nước sâu nên chia thành 2 màu nước. (Ảnh Tiền Phong) Mặt biển Sầm Sơn chia đôi hai màu nước: Ngày 8/8/2023, nước biển ở Sầm Sơn, Thanh Hóa có hiện tượng chia làm 2 màu rõ rệt xanh và đục. Theo nhiều người dân ở TP Sầm Sơn, hiện tượng trên xuất hiện vào sáng cùng ngày tại khu vực cửa sông Mã (nơi tiếp giáp với biển) và gần khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn. (Ảnh Lao Động) Theo nhiều người dân, nguyên nhân xảy ra hiện tượng trên là do mưa lớn những ngày qua, nước đục từ thượng nguồn sông Mã đổ về, khi chảy ra đến biển thì tạo nên 2 màu rõ rệt. (Ảnh Dân Trí) Trước đó, khoảng 11h ngày 22/6/2023, hiện tượng này cũng từng xảy ra tại biển Sầm Sơn. Theo người dân địa phương, đây là hiện tượng không hiếm, đặc biệt sau mỗi trận mưa lớn, nước và phù sa từ thượng nguồn sông Mã đổ về, chảy thẳng ra biển. (Ảnh Nguyễn Lân) Nước biển đổi màu bất thường, nhiều người lo lắng: Tháng 10/2022, nước biển ở khu vực xóm Châu Tân, thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đổi màu sẫm đen, khiến nhiều người dân lo lắng. Theo đó, một đoạn khoảng 700 m dọc bờ biển qua xóm Châu Tân, nước biển đổi màu nâu đen, đục ngầu bất thường, trên mặt nước xuất hiện bọt dày đặc và bốc mùi khác lạ. Đáng chú ý, nước biển đổi màu chỉ xuất hiện khi sóng đánh cách bờ 100-200m, còn khu vực cách bờ từ 300 m thì vẫn trong xanh. (Ảnh Người lao động) Theo UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều khả năng nước biển đổi màu có thể do đang vào mùa bão lũ, thường xuyên có triều cường dâng cao, cuốn theo nhiều chất bẩn ra biển, cũng có thể do hoạt động của các hồ nuôi tôm gần đó. (Ảnh Người lao động) Nước biển bỗng nhiên sẫm màu, sủi bọt kỳ lạ: Vào gần cuối tháng 10/2021, dọc bờ biển Khe Hai (thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), nước biển đổi màu sẫm rất bất thường, trên bờ cát có nhiều bọt nước màu đen và vàng sậm như váng mỡ. Người dân lo lắng đây có thể do tình trạng ô nhiễm bởi các nhà máy trong vịnh Dung Quất. Người dân địa phương cho biết, dù nước biển có màu đen như vậy, nhưng không gây ngứa không làm cho cá chết. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, hiện tượng trên có các khả năng xảy ra: Do phân hủy các loài tảo biển bị sóng đánh trôi dạt vào bờ; bùn, chất thải nuôi trồng thủy sản tích tụ từ sông Trà Bồng do biển động, sóng đánh nổi lên mặt dạt vào bờ (chưa xác định nguyên nhân). >>> Xem thêm video: Xuất hiện tảo giáp tại thời điểm nước biển đổi màu ở vịnh Đà Nẵng. Nguồn: THND.