Những hình ảnh “lạ mắt” nơi phố cổ Hội An chìm trong biển nước

Trận lũ những ngày qua đã chạm lũ lịch sử, gây những hậu quả nặng nề về người, tài sản cho nhiều tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Nam. Đến cuối ngày 7/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhiều nơi vẫn còn bị cô lập vì lũ. Tại phố cổ Hội An, người dân đang phải chịu cảnh cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn vì nước lũ gây ngập nặng cả khu phố cổ. Toàn bộ các tuyến đường bộ trong phố cổ Hội An suốt nhiều ngày qua ngập sâu trong nước. Hàng quán, địa điểm kinh doanh của phố cổ sầm uất bị nước ngập tràn vào khiến tất cả đều đóng kín cửa, ngưng hoạt động. Trận lũ lớn ở tỉnh Quảng Nam khiến biển xâm thực rất sâu vào khu vực bờ kè Cửa Đại, ảnh hưởng nghiêm trọng về hoạt động du lịch. Nhà cửa, hàng quán... tại phố cổ Hội An đóng kín vì nước lũ ngập sâu vào cuối ngày 7/11. Nhiều tuyến đường trên phố cổ ngập trong nước, không thể phân biệt đâu là sông Hoài, đâu là đường giao thông bộ. Cả khu phố cổ chìm trong mênh mông biển nước; đường xá vắng lặng. Người dân địa phương tranh thủ đưa xuồng ghe ra phố cổ đón khách dạo phố trên những tuyến đường ngập nước. Nhiều du khách nước ngoại có chuyến du lịch Hội An "để đời" khi có dịp khám phá phố cổ bằng xuồng ghe ngay trên các tuyến đường giao thông. Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi chiều Thủ tướng đến Hội An trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, thị sát các địa điểm chuẩn bị cho các hoạt động APEC, ông Đinh Văn Thu, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết nhiều người vẫn còn mất tích trong lũ và chưa được tìm thấy. Trên 500 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để khẩn trương tìm kiếm, đào bới các khu vực đổ nát. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo với Thủ tướng về việc Hội An là địa điểm diễn ra APEC nên việc lũ lớn đã khiến công tác chuẩn bị gặp khó khăn. "Tuy nhiên, dù khó khăn như vậy nhưng lịch trình, các chương trình lớn vẫn không thay đổi. Toàn tỉnh đang tập trung dọn dẹp để APEC diễn ra tốt đẹp", Chủ tịch tỉnh Quảng Nam báo cáo với Thủ tướng. Người dân chèo xuồng để đi lại trên phố cổ Hội An trong những ngày ngập nước. Một cửa hàng kinh doanh tại phố cổ Hội An bị nước ngập lênh láng. Nhà người dân ở phố cổ Hội An bị cô lập bởi xung quanh tứ bề là nước.

