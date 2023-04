Những điểm check-in mới nổi đang “hot rần rần” ở Đà Nẵng

Chiều cuối tuần, con đường vắng vẻ trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà bỗng nhộn nhịp khác thường. Người xe tấp nập ghé vào điểm check in mới khai trương ở khu vực này khiến một đoạn đường chật như nêm. Không khí nhộn nhịp như trên phim trường... Đông đảo nhất là giới trẻ với đủ tư thế tạo dáng. Và xếp hàng chờ đợi trước quầy dịch vụ... Thiết kế độc đáo, lạ mắt cùng với không gian thơ mộng dưới chân cầu Thuận Phước là điểm nhấn thu hút đông đảo mọi người ghé đến điểm check- in mới nổi này. Được biết, thành phố Đà Nẵng đang khuyến khích thực hiện các điểm check- in mới. Còn đối với các điểm check in đã có sẵn thì tu sửa, nâng cấp để làm mới, tạo sức hấp dẫn người dân và du khách. Một mô hình độc đáo, được nhiều người yêu thích tại quán café kết hợp camping này. Thưởng thức cà phê giữa khung cảnh bao "chill". Camping cũng là dịch vụ được các bạn trẻ yêu thích. Khung cảnh lãng mạn giữa non nước trời mây... Nhiều du khách cho biết, họ ghé đến vì nơi đây có cả không gian cho gia đình và nhóm đông người. Ngoài ra, còn có những bạn thú cưng khá thân thiện, là nhân vật chính trong nhiều bức ảnh "cực chất". Khung cảnh như trên thảo nguyên thơ mộng khiến không ít người xuýt xoa. >>> Mời độc giả xem thêm video Mù Cang Chải vào top 50 địa điểm đẹp nhất thế giới (Nguồn: THĐT)

