Nhói lòng những câu chuyện trong vụ vùi lấp cả ngôi làng ở Trà Leng

Cả 8 người trong một gia đình tử vong: Ngồi đờ đẫn bên ngôi mộ của đứa con rể vừa tìm thấy, ông Hồ Văn Đề (77 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) dường như vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình là sự thật. Chỉ trong một buổi chiều, ông cụ với dáng người lam lũ, gương mặt khắc khổ đã mất cả 8 người thân trong gia đình. (Ảnh: Kênh 14). Đưa mắt nhìn về phía vũng bùn lầy nhão nhẹt bên dưới, nơi mà ngôi nhà của mình giờ đã trở thành đống đổ nát, ông Đề nghẹn ngào kể, khoảng 15 giờ chiều 28/10, ông lên nương làm rẫy thì cũng là lúc cơn lũ ập đến. Nghe thấy tiếng nổ to như bom, linh tính chuyện chẳng lành, ông Đề liền băng rừng trở về nhà. Tuy nhiên, khi đến nơi, ông hoảng hồn khi trước mắt mình chỉ còn là đống đổ nát, cả ngôi làng đã bị "xóa sổ" hoàn toàn. (Ảnh: Kênh 14). "Lúc xảy ra thảm họa, tôi còn đang trên rẫy. Trời những hôm đó mưa lớn, tôi đã dặn dò các con phải giải tán, đi làm trại trên đồi mà trú bão nhưng tụi nó lại không chịu nghe, trời ơi là trời!" - Ông Đề khóc nghẹn. Từ lúc tai họa từ trên trời giáng xuống cả gia đình, ông Đề đã khóc cạn nước mắt. Trong giây phút chứng kiến thi thể của người thân mình được đưa lên từ đống gạch đá, ông Đề chỉ biết gục đầu xuống đất và gào khóc nức nở. Cô giáo nhặt từng tấm giấy khen của 4 học trò gặp nạn: Trong những nạn nhân trong vụ vùi lấp cả ngôi làng ở Trà Leng, có 4 học trò nhỏ của cô giáo Hà Thị Phương Ly - giáo viên Trường THCS Trà Leng. Nghẹn ngào bới đống đổ nát trong căn nhà đã bị sụp hoàn toàn, cô Ly khóc nức nở khi tìm thấy những tấm giấy khen của học trò mình. Đưa tay lâu vội dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má và rơi ướt nhòe những tấm giấy khen lấm lem bùn đất, cô Ly sụt sùi: "Trong các nạn nhân chết và mất tích, có 4 học trò của tôi. Các em đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi. Hi vọng sống sót ngày càng mong manh, không biết còn phép màu nào dành cho học trò của tôi không nữa?!". Người mẹ mất 3 con trong vụ lở núi Trà Leng: "Sữa căng cứng mà con không còn": Vụ sạt lở cướp đi 3 đứa con của vợ chồng chị Trần Thị Diệu và anh Nguyễn Xuân Vũ (thôn 1 xã Trà Leng), trong đó bé đầu 11 tuổi, một bé 7 tuổi và đứa con út mới sinh được 10 tháng tuổi. Chị Diệu kể: "Hôm 28/10, trời mưa to, gió quật mạnh. Khi thấy trời mưa to, hai vợ chồng tôi đem 3 con nhỏ đến nhà ông Việt (ông Lê Hoàng Việt - Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng) để tránh trú. Còn chúng tôi giúp bà con vận chuyển đồ đạc sau đó mới đi trú". Đến khoảng 15h, chị Diệu nghe tiếng nổ bùng bùng rồi đất đá ập xuống vùi lấp cả ngôi làng. “Trời đất tối thui, chồng kêu chạy đi rồi kéo theo tôi cứ thế chạy. Vừa chạy vừa khóc, dưới chân đầy đất đá cây cối tràn lan. Sau đó, tôi ngất xỉu” - Chị Diệu vừa kể vừa khóc. Tỉnh dậy chị Diệu thấy mình nằm trong nhà của em gái cách đó khoảng 5km. Đầu óc quay cuồng khi nghĩ tới những đứa con đã bị đống đất đá vùi chết. Đến tối, người dân cõng về cho chị đứa con gái 4 tuổi người đầy bùn đất, bị thương khắp nơi. Chị bồng con chạy suốt 10 cây số thì gặp lực lượng chức năng. Mọi người đưa mẹ con chị lên Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My cấp cứu. Còn chồng chị quay lại làng để tìm 3 đứa con, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy. “Chẳng còn gì hết. Làng chẳng còn, nhà sập, con cái thì bị vùi hết dưới đó rồi” - Chị Diệu nức nở. Nữ sinh Trà Leng gục khóc bên mộ của cha, mẹ: Đêm 28/10, khi vụ sạt lở ở xã Trà Leng xảy ra, vùi lấp 53 người dân, em Hồ Thị Điệp, học sinh lớp 11, trường THPT Nam Trà My (Quảng Nam), được thầy cô giữ lại ở trường vì lo bão số 9. Nhờ đó, em may mắn thoát nạn. Đến sáng 29/10, Điệp báo không liên lạc được với gia đình, các thầy cô biết không thể giấu được nữa nên cùng nhau đưa em về nhà. Đến nơi bị sạt lở, em gào khóc gọi cha mẹ và được người dân chỉ 2 nấm mộ gần đó. Nữ sinh gục khóc. Anh trai của Điệp đang học ở Huế, cấp tốc về đến nhà trong tối 29/10. Em gái Điệp học lớp 9 cũng được thầy cô giữ lại trường nên may mắn thoát nạn. >>> Xem thêm video: Đau đớn chứng kiến cả nhà bị vùi lấp trong đất đá. Nguồn: Truyền Hình Thông Tấn.

