Nhìn lại những vụ tàu hỏa thảm khốc trong năm 2019

Tàu hỏa tông ôtô lật ngửa, nữ tài xế trẻ tử vong tại chỗ: Khoảng 14h30 ngày 15/11, chị L.T.N.Th. (30 tuổi, quê Nghệ An) cầm lái chiếc ôtô 4 chỗ chạy hướng từ quốc lộ 1 vào khối Tân Hương, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An băng qua đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt. Đúng lúc đó, tàu khách SE6 chạy hướng Nam - Bắc đâm trúng. Cú va chạm mạnh khiến chiếc ôtô lật ngửa. Người dân xung quanh chạy tới mở cửa cứu nữ tài xế nhưng người này đã tử vong. Vị trí xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường ngang dân sinh giao cắt đường sắt không có gác chắn nhưng đã được lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm. Cố vượt đường sắt, thanh niên Hà Nội bị tàu hỏa đâm chết: Khoảng 9h ngày 27/9, tại km 8+050 khu gian Giáp Bát - Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) tuyến đường sắt Bắc - Nam một nam thanh niên cố vượt qua đường sắt bị tàu cán tử vong. Tàu khách Thống Nhất SE5 Hà Nội - Sài Gòn xuất phát ga Hà Nội lúc 8h50 do anh Phạm Quý Hưởng thuộc đội lái máy 5 điều khiển. Khi đến khu vực trên, tàu va chạm với xe máy BKS 33 - N6.8675 do anh Phạm Tú Thanh (SN 2001, Vạn Phúc, Thanh Trì) đi từ đường Ngọc Hồi rẽ vào. Hậu quả, nam thanh niên tử vong tại chỗ. Xe máy của nạn nhân bị biến dạng nằm dưới phần đầu máy của tàu hỏa. Ga Văn Điển đã cử người phối hợp với tổ tàu giải quyết vụ tai nạn. Tàu SE5 đã tiếp tục hành trình. Tàu hỏa đâm ô tô tại đường giao 3 người tử vong: Khoảng 9h ngày 31/7, tàu SE 27 chạy tuyến Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh đã đâm vào ô tô biển kiểm soát 86B-003.66 tại đoạn giữa hai ga Sông Lòng Sông - Sông Mao thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Vị trí xảy ra tai nạn là đường dân sinh giao với đường sắt. Ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết, vụ tai nạn làm 4 người trên xe 16 chỗ thương vong, trong đó 3 người chết và 1 người bị thương. Xe ô tô 86B-003.66 là xe trung chuyển 16 chỗ thuộc Công ty xe khách Đông Hưng. Nhận định ban đầu là do lái xe xe 16 chỗ thiếu quan sát khi đi qua đường dân sinh giao với đường sắt nên xảy ra tai nạn. Băng qua đường sắt, 2 vợ chồng 80 tuổi bị tàu hỏa tông tử vong: Khoảng 15h30 ngày 17/3, tại đường ngang dân sinh cắt qua đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cụ ông Hà Minh C. (SN 1939, ngụ xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe máy mang biển số 35H3-6217 chở theo vợ là bà Ngô Thị X. (SN 1939) lưu thông trên Quốc lộ 10 theo hướng Ninh Bình-Nam Định. Khi đến km 109 + 300 theo lý trình đường sắt, ông C. điều khiển xe máy rẽ vào xã Yên Bằng (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) nhưng do thiếu quan sát nên đã bị tàu khách số hiệu SE35 chạy hướng Bắc-Nam đúng lúc này chạy tới tông trúng. Hậu quả, vợ chồng ông Hà Minh C. bị tàu hất văng sang bên đường ray, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến đoàn tàu khách SE35 phải dừng lại 15 phút để xử lý sự việc, sau đó mới tiếp tục hành trình. Ô tô bị tàu hỏa đâm trúng khi qua đường không quan sát khiến 5 người thương vong: Khoảng 16h ngày 13/3 tại km 61+500 trên Quốc lộ 5, thuộc địa bàn xã Ái Quốc (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Xe ô tô BKS 34A – 066.13 từ đường nhánh băng qua đường sắt, không quan sát, đúng lúc này tàu LP8 chạy hướng Hải Phòng – Hà Nội đi tới. Hậu quả chiếc ô tô 5 chỗ bị đoàn tàu húc, kéo lê hàng chục mét mới dừng lại. Trên xe ô tô có 5 nạn nhân bị mắc kẹt. Trong đó có một người phụ nữ được xác định tử vong tại chỗ. Một nạn nhân nam được xác định tử vong tại bệnh viện và 3 người khác hiện đang cấp cứu. Được biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn đường sắt là đường dân sinh nối Quốc lộ 5 nên không có rào chắn và người đứng gác. Nguyên nhân ban đầu có thể xác định do tài xế ôtô thiếu chú ý quan sát. Xem thêm video: Mặc lệnh cấm, cà phê đường tàu vẫn "sống". Nguồn: VTC Now.

