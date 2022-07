Nhìn lại các chuyên án của đại tá Mai Hoàng - Anh hùng chống ma tuý

Mới đây, Bộ Công an đã trao quyết định điều động đại tá Mai Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, giữ vị trí Phó Giám đốc Công an TP HCM. Đại tá Mai Hoàng (sinh năm 1979, quê Hưng Yên). Từ năm 2012/2020, Đại tá Mai Hoàng giữ nhiều chức vụ tại Công an tỉnh Sơn La như: Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Mộc Châu, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an huyện Mộc Châu. Tháng 4/2020, Đại tá Mai Hoàng được điều động làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Đặc biệt, năm 2020, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì có thành tích trong đấu tranh phòng, chống ma tuý. Đại tá Mai Hoàng đã tham gia và chỉ đạo triệt phá hàng trăm chuyên án về hình sự và ma túy, trực tiếp trinh sát và điều tra, khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm mua bán người; khám phá nhiều vụ trọng án giết người, cướp tài sản, bắt cóc con tin... Rất nhiều chiến công đáng ghi nhớ của đại tá Mai Hoàng, điển hình như: tham gia 9/9 giai đoạn của Chuyên án 279LL, với 106 lần vào rừng trinh sát và đấu tranh với các toán, nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới (giai đoạn 2014-2017); trực tiếp tham gia bắt tử tù đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Tình bỏ trốn khỏi Trại giam T16 (năm 2017); trực tiếp tham gia từ khâu lập án, trinh sát, đến khâu đấu tranh phá án Chuyên án 18TN, 19TN về đấu tranh Chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Xã Lóng Luông được coi là "thánh địa ma túy", nơi mà hàng chục đối tượng bị truy nã tụ về đây và tiếp tục điều hành các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Suốt nhiều năm qua, xã vùng cao này là điểm nóng ma túy nhức nhối. Nguyễn Thanh Tuân (tên gọi khác là Trăng, SN 1983, trú tại thôn Lặt, Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội), Nguyễn Văn Thuận (tức Thuận chột, SN 1984, trú tại Thanh Liêm, Hà Nam) được xác định là hai bị can cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển 490 bánh heroin giấu trong bình gas ở Hà Nội bị Công an triệt phá từ năm 2015. Trong vụ vận chuyển 490 bánh heroin, Tuân và Thuận trốn thoát và dạt về bản Tà Dê, xã Lóng Luông. Tại đây, cả hai đã xây dựng dãy nhà kiên cố, xung quanh nhà lắp đặt camera theo dõi, bên ngoài quây kín bằng hàng rào thép gai. Trong nhà còn có hầm thiết kế như boongke, tàng trữ nhiều vũ khí, xăng, bình gas để chống trả phòng khi bị vây bắt. Sau nhiều thời gian theo dõi, Ban chuyên án đã nắm rõ hoạt động và căn cứ trú ẩn của hai trùm ma túy khét tiếng này. Khi một tổ công tác khép chặt vòng vây sào huyệt của hai trùm ma túy, các đối tượng này cố thủ bên trong hầm, sử dụng súng AK, súng săn, súng ngắn và lựu đạn chống trả quyết liệt. Do xung quanh khu nhà đều cài chất nổ, các đối tượng đều có súng và liều lĩnh chống trả nên các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Ngày 28/6/2018, một số xe đặc dụng được chi viện vào Lóng Luông. Với quyết tâm triệt phá "đại bản doanh" ma túy, ban chuyên án đã tấn công phá vỡ tường rào, giật đổ mái tôn một số ngôi nhà mà các đối tượng đang cố thủ. Sau hai ngày vây ráp quyết liệt, có ba đối tượng đã ra đầu hàng. Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Thanh Tuân bị bắn hạ tại chỗ.

Với thành tích trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, sau chiến dịch tấn công, xóa sổ hai điểm nóng ma túy ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đại Mai Hoàng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba vào năm 2019. Đại tá Mai Hoàng là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, thanh niên Công an tiêu biểu, được tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"; đồng thời 10 năm liên tục là "Chiến sĩ thi đua cơ sở", được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Quân công hạng ba. Được biết, tháng 7/2019, đại tá Mai Hoàng bảo vệ luận án tiến sĩ với kết quả xuất sắc từ kinh nghiệm thực tiễn của Chuyên án 279LL, truyền giảng thực tế tại một số trường, học viện công an nhân dân. Tháng 4/2020, đại tá Mai Hoàng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó cục trưởng Cục C02. Cũng trong năm này, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Nói về chặng đường mình đã đi qua và con đường dài còn ở phía trước, trao đổi với báo chí, đại tá Mai Hoàng chia sẻ, đối với những người chiến sĩ CAND khi đến bất cứ miền quê nào thì đều coi đó là quê hương của mình và có nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân ở đó. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

