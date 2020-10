Nhiều tỉnh miền Trung tan hoang sau khi bão số 9 càn quét

Sau khi bão số 9 đi qua, Rất nhiều tàu thuyền tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sóng lớn đánh chìm. Ảnh: Công an TP HCM Nhà dân bị bão càn quét hư hỏng nặng. Ảnh: Công an TP HCM. Rất nhiều nhà dân tại nơi đây bị gió giật tốc mái. Ảnh: Công an TP HCM. Sau khi cơn bão đi qua, người dân tìm lại tài sản trong đống đổ nát. Ảnh: Công an TP HCM. Nhà cửa hư hỏng, tan hoang sau bão. Ảnh: Công an TP HCM. Đầu giờ chiều ngày 28/10, mưa và gió giảm rõ rệt trên địa bàn TP Quy Nhơn và tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, bão số 9 đã gây ra không ít thiệt hại cho địa phương. Ảnh: Pháp luật TP HCM. Một cây cổ thụ trong khuôn viên Thư viện tỉnh Bình Định bị bật gốc, đè ngã một đoạn tường rào của đơn vị này. Ảnh: Pháp luật TP HCM. Gió lớn khiến hàng loạt biển hiệu, biển quảng cáo, pano bị xô ngã ở khu vực trước trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định. Ảnh: Pháp luật TP HCM. Theo lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn, mưa to gió lớn khiến năm ngôi nhà bị sập, chín ngôi nhà bị tốc mái, một thuyền nhỏ bị chìm. Không có người chết và mất tích trên địa bàn. Theo báo cáo ban đầu, các hộ nuôi trồng thủy hải sản cũng không bị ảnh hưởng. Ảnh: Pháp luật TP HCM. Bão số 9 cũng làm cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam vỡ tung kính chắn, tốc hàng loạt mái. Hệ thống đường nội bộ của bệnh viện tốc mái gần hết. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống. Hệ thống kính bảo vệ tòa nhà chính bị gió bão "dập" vỡ.Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống. Thiệt hại ban đầu đang được tính toán nhưng trước mắt rất nặng nề. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống. Hàng loạt thiết bị thông gió bị bão thổi tung. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống. >>> Xem thêm video: Bão số 9 Molave giật cấp 17, Cảnh giác khoảng lặng gió trong trung tâm bão. Nguồn: VTV 1.

