Nhiều người sập bẫy lừa đảo vì tội phạm mạng mạo danh công an

Cụ ông 82 tuổi ở Hà Nội bị công an "dỏm" lừa 5,5 tỷ đồng qua điện thoại: Ngày 28/3, Công an phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) nhận đơn trình báo của ông Cường (SN 1940, trú tại quận Thanh Xuân) về vụ việc bị một đối tượng gọi điện thoại tự xưng là cán bộ công an lừa đảo 5.5 tỉ đồng. (Ảnh minh hoạ). Mất hơn 1,5 tỉ đồng sau khi nhận cuộc điện thoại lạ: Ngày 24/3, Công an tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận, giải quyết đơn trình báo của ông L.Y.N. (SN 1960, thường trú huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng), về việc ông và gia đình nhận được cuộc điện thoại từ dãy số lạ của một người đàn ông nhận mình là cán bộ Công an TP. Đà Nẵng lừa đảo số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. (Ảnh: VOV). Cụ ông mất 600 triệu đồng sau khi nghe điện thoại của công an "dỏm": Ngày 6/3, Công an thị xã Sơn Tây đã nhận được trình báo của ông T. (SN 1948, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) về việc ông bị 1 người lạ gọi điện thoại giả danh công an lừa đảo 600 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ). 500 triệu trong tài khoản “bốc hơi” sau cuộc điện thoại kéo dài 6 giờ: Đầu tháng 1/2022, ông T.Đ.T. (trú TP Vinh) trình báo việc bị các đối tượng lừa lấy số tiền 500 triệu đồng từ sổ tiết kiệm. Ông T. cho biết, một đầu số lạ gọi điện, gửi lệnh bắt tạm giam, yêu cầu hợp tác điều tra và phải nghe điện thoại liên tục trong 6 giờ. Sau khi làm theo đúng yêu cầu thì phát hiện bị rút hết sạch tiền trong tài khoản. (Ảnh: VOV). Cụ bà ở Hà Nội bị chiếm đoạt toàn bộ tiền tiết kiệm sau cuộc gọi điện thoại: Ngày 1/11/2021, Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên nhận được đơn trình báo của bà L. về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 310 triệu đồng. Đối tượng tự xưng là công an và yêu cầu bà phải chuyển tiền để kiểm tra xem có nợ ngân hàng không, khi điều tra làm rõ sẽ trả lại tiền cho bà. (Ảnh minh hoạ). Sau cuộc điện thoại lạ, người đàn ông mất 1,6 tỷ đồng: Ngày 26/8/2021, ông T. (SN 1956, ở quận Ba Đình, Hà Nội) đến Công an phường Liễu Giai trình báo việc nhận được điện thoại từ một đối tượng lạ nói tài khoản của ông có liên quan đến vụ án ma túy. Đối tượng đã yêu cầu ông T. chuyển tiền vào tài khoản để kiểm tra. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng thì phát hiện tài khoản bị rút mất 1,6 tỷ đồng. (Ảnh sưu tầm). Mất hơn nửa tỉ đồng vì nghe điện thoại của người tự xưng 'cán bộ điện lực': Ngày 22/8/2021, chị T. (SN 1979; ở quận Hoàng Mai) đã trình báo về việc nhận được điện thoại từ một đối tượng tự xưng là cán bộ điện lực. Người này nói chị T. có đứng tên một tài khoản liên quan đến một vụ buôn bán ma túy. Khi chị T. cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và mã OTP cho đối tượng thì phát hiện tài khoản bị rút mất 520 triệu đồng. (Ảnh sưu tầm). Nghe cuộc điện thoại lạ dọa là cơ quan tư pháp, người phụ nữ bị lừa mất 13 tỉ đồng: Ngày 15/9/2020, chị N.T.H.L. (trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) có đơn trình báo về việc nghe điện thoại từ một người xưng là nhân viên cơ quan tư pháp doạ nạt có liên quan đến 1 vụ án lớn, nên chị đã cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng và sau đó bị rút mất 13 tỉ đồng. (Ảnh sưu tầm) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. (Nguồn: VTV24).

