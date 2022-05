Nhiều người chết...bẫy chuột bằng điện vẫn nhan nhản cánh đồng Hải Dương

Ngày 6/5, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Ninh Giang đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành vi dùng điện bẫy chuột tại ruộng lúa dẫn đến chết người của ông Bùi Ngọc Bốt (SN 1951, thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang). Nạn nhân trong vụ việc là ông B.V.C. (SN 1960, trú cùng thôn với ông Bốt. Khoảng 20h30 ngày 4/5, ông Bốt dùng dây điện đấu vào điện lưới 220V bẫy chuột xung quanh ruộng lúa tại cánh đồng tiếp giáp tỉnh lộ 396 thuộc địa phận thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc. Khoảng 0h30 sáng 5/5, ông Bốt ra ruộng kiểm tra, phát hiện ông C. đã tử vong do tiếp xúc với bẫy chuột bằng điện của mình. Ông Bốt sau đó đến công an xã Kiến Quốc để tự thú. Đáng chú ý, đây không phải là vụ việc đầu tiên người dân dùng điện bẫy chuột dẫn đến chết người. Trước đó, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra 7 vụ chết người do sử dụng điện bẫy diệt chuột. Những tưởng những vụ việc thương tâm trên sẽ là bài học cho nhiều người khác khi sử dụng điện bẫy chuột là hành vi vi phạm pháp luật, không ít người bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng, báo chí liên tục cảnh báo nhưng tình trạng sử dụng điện bẫy chuột vẫn diễn ra. Ghi nhận tại một số cánh đồng ven đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng gần cầu vượt cao tốc thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), PV vẫn bắt gặp cảnh người dân giăng đường dây thép (loại dây trần) quây quanh các thửa ruộng để bẫy diệt chuột bằng điện. Đường dây điện đấu nối trực tiếp vào hệ thống dây thép trần được giăng quanh thửa ruộng và chỉ được cảnh báo sơ sài bằng vỏ lọ thuốc trừ sâu. Hệ thống dây thép trần giăng quanh ruộng lúa. Dây điện vắt qua bờ mương, ngòi, nơi người dân thường xuyên qua lại Thậm chí dây thép bẫy chuột được để ngay trên đường nội đồng. Dây thép trần giăng qua cả đường nội đồng một cách sơ sài, nếu ban tối rất khó phát hiện. Khi người dân sử dụng điện để bẫy chuột, hệ thống dây thép trần này sẽ là những cái bẫy chết người. Dây thép trần bắc qua đường đi nội đồng và không có biển hay đồ vật gì để cảnh báo. Hệ thống dây thép trần được người dân giăng quanh ruộng lúa ngay sát đường đi. Người dân giăng dây thép trần trên những mảnh xốp màu trắng. Hệ thống dây thép này sẽ được đấu nối với điện bình ắc quy để đánh bẫy, diệt chuột hoặc đấu vào điện lưới 220V để bẫy chuột xung quanh ruộng lúa. Dây thép rất nhỏ phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra. Khi có điện không chỉ chuột chết mà vật nuôi hay con người nếu chạm phải cũng có thể mất mạng. Cận cảnh hình ảnh dây thép giăng dưới ruộng để bẫy chuột bằng điện. Hệ thống dây thép trần còn được người dân giăng cả xuống mương nước. Trước tình trạng bẫy chuột bằng điện liên tiếp xảy ra trong 2 năm qua, người dân cần chú ý, rút kinh nghiệm không nên sử dụng điện để bẫy, diệt chuột. Đồng thời các cơ quan chức năng cần có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn, xử lý triệt để, thậm chí xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Mới đây, Cơ quan Công an Hải Dương cảnh báo người dân tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột, kích cá. Thời gian tới, cùng với việc tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Công an tỉnh sẽ rà soát các hộ dân hiện đang sử dụng điện bẫy, diệt chuột để tuyên truyền trực tiếp, cho ký cam kết không tái sử dụng, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng điện vào mục đích bẫy diệt chuột, kích cá.

