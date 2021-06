Nguyên nhân vụ hai ô tô đối đầu khiến 3 người chết

Ngày 14/6, Công an tỉnh Hưng Yên đã có báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và chiếc Toyota Vios khiến 3 người chết vào chiều 13/6. Qua khám nghiện hiện trường, công an xác định ô tô 5 chỗ lấn làn đường và gây tai nạn với xe tải. Các nạn nhân trên xe Vios đều tử vong do đa chấn thương. Tại cơ quan Công an, tài xế xe tải là Nguyễn Đình Quyết (sinh năm 1985, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình) khai đã mua phương tiện ở Thái Nguyên nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Ngày 13/6, anh Quyết chở hàng từ Long Biên (Hà Nội) về Thái Bình thì xảy ra tai nạn. Đại diện Cục CSGT, cho biết xe tải không truyền tín hiệu giám sát về trung tâm kiểm soát nên việc quản lý bị vô hiệu, trong khi đây là việc bắt buộc với loại xe kinh doanh vận tải. Qua kiểm tra, Công an đã lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy đối với cả 2 tài xế. Kết quả cho thấy tài xế xe tải không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy; tài xế ô tô con chưa có kết quả. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô con biển kiểm soát 89A-104.50, là xe 5 chỗ, có nhãn hiệu-số loại: TOYOTA-VIOSENSP151LBEMRKU, sản xuất năm 2017, tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Nguyễn Văn Phú, địa chỉ tại Quán Trạch, Yên Nghĩa, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 3/2/2021, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8906D-tỉnh Hưng Yên, có hạn kiểm định đến hết ngày 2/8/2022. Ô tô tải biển kiểm soát 20C-107.59, có nhãn hiệu-số loại: FOTON-THACO OLLIN700CCSMB1, sản xuất năm 2016, tại Việt Nam; khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông 7.000kg. Chủ xe theo giấy đăng ký xe là Trần Văn Triệu, địa chỉ tại tổ 4B, Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 10/7/2020 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2003D-tỉnh Thái Nguyên, có hạn kiểm định đến hết ngày 9/7/2021. Trước đó, chiều 13/6, anh Trần Văn Đạo (sinh năm 1990, trú tại Ân Thi, Hưng Yên) điều khiển ô tô Vios trên đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - cầu Giẽ. Lúc này trên xe còn có chị L.T.N. (sinh năm 1990) và cháu N.H.Q. (sinh năm 2017, con chị Nga). Tới Km9+500 thuộc xã Đặng Lễ (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) xe này xảy ra va chạm với ôtô tải do anh Nguyễn Đình Quyết điều khiển theo hướng ngược lại. Sau cú tông trực diện, 3 người trên ô tô 5 chỗ tử vong.

Hiện vụ hai ô tô đối đầu khiến 3 người chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Cục CGST thăm hỏi gia đình nạn nhân) >>> Mời quý độc giả xem video: Hai ô tô đối đầu khiến 3 người chết. Nguồn: Zing.vn.

