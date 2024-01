Người phụ nữ tử vong trên giường và hành trình truy bắt kẻ sát nhân

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h ngày 3/7/2012, chủ khu trọ ở phường Túc Duyên (TP Thái Nguyên) đi qua phòng của chị Nguyễn Thị S (SN 1963) thì thấy cánh cửa khép hờ, bên trong sáng đèn, vọng ra ngoài cửa có tiếng quạt máy quay "phần phật". Người chủ nhà trọ gọi mấy lần, nhưng chẳng thấy ai đáp lời. Tò mò xen lẫn nghi ngờ, chủ nhà trọ đẩy cánh cửa phòng thì phát hiện chị S. đã chết trên giường. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thông tin về cái chết của chị Nguyễn Thị S. lập tức được báo về cho Công an tỉnh Thái Nguyên. Tại hiện trường, nạn nhân S. được xác định đã tử vong trước đó khoảng 5 đến 6 giờ. Xung quanh khu vực chị S. nằm có nhiều vết máu loang lổ. Tiến hành khám nghiệm, công an nhận định nạn nhân bị đánh nhiều nhát vào phần đầu, dẫn tới tử vong. Hung khí là vật tày, cứng. Chị S vốn đã ly dị, về khu vực phường Túc Duyên thuê nhà sinh sống một mình. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngoài những vết máu, công an phát hiện đồ đạc trong nhà của chị S. bị lục lọi. Có vẻ hung thủ sau khi gây án đã tìm kiếm thứ gì đó. Khai thác thông tin từ một vài người, điều tra viên được biết chị S thường sử dụng cùng lúc 2 chiếc điện thoại di động, một xe máy hiệu Honda Air Blade màu đỏ, đen. Tuy nhiên, vào thời điểm nạn nhân tử vong, số tài sản này đã "không cánh mà bay". (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Những dữ kiện ấy đủ để Công an Thái Nguyên kết luận, đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Hung thủ nhiều khả năng có quen biết với nạn nhân. Chị S. sống một mình và hành nghề cho vay tiền nên có rất nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, không chỉ trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên mà còn ở các tỉnh lân cận. Các trinh sát còn nắm được, để có nguồn tiền cho vay, chị S. cũng vay mượn của nhiều người khác. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Một người bạn chị S. cho biết, cách đây vài ngày, nạn nhân có khoe mới mua được hơn 7 cây vàng. Số tài sản này cũng đã biến mất khi công an phát hiện chị S. tử vong trong phòng trọ. Một cuộc truy xét diện rộng được Công an Thái Nguyên tiến hành nhanh chóng. Đầu tiên làcác cửa hàng điện thoại, tiệm vàng trên địa bàn với hi vọng có thể hung thủ sau khi lấy được tài sản sẽ đem bán. Thế nhưng, chẳng có manh mối nào. Hàng chục người có quan hệ vay mượn, bạn bè với chị S. cũng như những đối tượng có tiền án, tiền sự, dính líu đến cờ bạc, ma túy và bất minh tài chính trên địa bàn cũng được đưa vào "tầm ngắm". (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trước khi chị S. được phát hiện tử vong trong phòng trọ khoảng một tiếng, vào hồi 18h tại chợ Đồng Quang ( TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra một câu chuyện kỳ lạ. Thường ngày, cứ đến 18h là các tiểu thương bắt đầu dọn hàng, đóng cửa sạp. Tuy nhiên, ở khu vực quầy bán thịt, người dân phát hiện có một chiếc xe máy màu đỏ đen, hiệu Air Blade để đấy mà không có người nhận. Thấy bất thường, mọi người đã báo cho cơ quan công an. Một nhân chứng cho hay, trước đó có thấy một thanh niên đi xe máy này tới chợ rồi chạy lên tầng 2. Lát sau người này quay xuống với dáng vẻ hoảng hốt, rồi bỏ đi mà không đem theo xe máy. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau này, công an tra soát và nhận ra chiếc xe bị người đàn ông lạ mặt vứt ở chợ Đồng Quang chính là xe của nạn nhân S. Đến đây, manh mối đầu tiên về nghi phạm đã dần được hé lộ. Rà soát theo cung đường đến và đi của đối tượng nghi vấn, công an được nhân chứng cung cấp thông tin, vào chiều 3/7 họ nhìn thấy một người đàn ông cao khoảng 1m70 đi chiếc xe máy của chị S. từ nhà trọ của nạn nhân ra đường. Nhân chứng cho hay chưa từng gặp và cũng không nhớ rõ dung mạo của người đàn ông này. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi xâu chuỗi các sự kiện, công an phát hiện, người đàn ông lạ mặt trên chính là kẻ đã vứt chiếc xe máy của chị S tại khu vực chợ Đồng Quang với thái độ hoảng hốt. Lúc này, Ban chuyên án cho rằng, người đàn ông kia là nghi can duy nhất có dính líu đến cái chết của chị S. Một nhân chứng là lái xe cho biết, chiều 3/7 có một người đàn ông dáng vẻ giống như miêu tả đã lên xe khách của mình. Người này đi tới bến xe thì xuống rồi tiếp tục lên xe khác về Cao Bằng. Một tổ trinh sát được lệnh đi Cao Bằng ngay. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tại Cao Bằng, khi rà soát các cửa hàng điện thoại, các anh phát hiện tại một cửa hàng xuất hiện chiếc điện thoại giống với tài sản mà nạn nhân S. bị mất sau khi tử vong. Qua làm việc, chủ cửa hàng cho biết, tối 3/7/2012 khi đang đứng ở quầy thì một người đàn ông vào bán chiếc điện thoại trên. Qua xác định, đối tượng đem bán chiếc điện thoại của chị S. là Dương Văn Tuấn (SN 1967, trú tại thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Củng cố các tài liệu khác, Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định Tuấn chính là kẻ đã ra tay sát hại chị S. vào chiều 3/7/2012 tại TP Thái Nguyên. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Thời điểm này, Tuấn sống lang bạt, dường như hắn ý thức được việc sớm muộn gì cũng sẽ bị công an truy lùng nên chủ động lẩn trốn. Tuy nhiên, các trinh sát phát hiện Tuấn cho một người quen vay tiền. Tận dụng cơ hội này, các anh dùng kế "điệu hổ ly sơn" và nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Ngay cả khi tay đã tra vào còng số 8, Tuấn vẫn tỏ ra rất sửng sốt. Tại cơ quan công an, Tuấn khai, do cần vốn làm ăn, chị S. có vay của gã một khoản tiền lớn. Gần đây, do khó khăn, Tuấn nhiều lần đòi tiền nhưng chị S. khất. Khi nghe tin chị S. "làm ăn" được, mới mua hơn 7 cây vàng làm của "để dành" Tuấn đã rất bực tức.(Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngày 3/7/2012, gã bắt xe từ Cao Bằng về Thái Nguyên và tìm đến phòng trọ của chị S. để nói chuyện. Tại đây hai người xảy ra cãi vã, Tuấn cương quyết đòi tiền, còn chị S. thì bảo chưa có. Lợi dụng lúc chị S. đi vào trong buồng, Tuấn đã lấy một chiếc búa đinh để ở góc nhà thủ sẵn. Khi chị Sinh vừa quay ra thì Tuấn bất ngờ lao đến dùng búa đập nhiều nhát vào vùng mặt và đầu của nạn nhân khiến chị Sinh tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tuấn lục tìm tài sản của chị S. rồi mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang nhanh chóng rời khỏi hiện trường. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trên đường đi, Tuấn giữ lại chiếc điện thoại đắt tiền, chiếc còn lại gã ném xuống sông. Tối 3/7, về tới thị xã Cao Bằng, Tuấn vào một cửa hàng và bán chiếc điện thoại cướp được. Số vàng sau đó được Tuấn chôn ở gốc cây trong vườn nhà. Sau 20 ngày kể từ khi vụ án xảy ra, từ những chứng cứ, dấu vết rất mờ nhạt, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được hung thủ, buộc hắn phải trả giá cho hành vi tội ác của mình trước pháp luật bằng bản án tử hình. >>> Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.

