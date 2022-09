Người dân trở về Thủ đô sau nghỉ lễ: Ùn tắc cục bộ

Chiều 4/9, tại nhiều tuyến đường và đường dẫn tại các cửa ngõ Thủ đô mật độ giao thông tăng cao, xảy ra ùn tắc cực bộ. Ghi nhận của PV lúc 15h chiều tại đường Vành đai 3 (đoạn Phạm Hùng). Tại đường Vành đai 3 đoạn Nguyễn Xiển, các phương tiện vẫn lưu thông dễ dàng. Ghi nhận vào thời điểm 15h30 tại ngã 4 Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Tại đây mật độ giao thông tăng dần vào khung giờ cao điểm. Tại đường Vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm chiều vào thành phố, các phương tiện chen chúc nhau. Mật độ giao thông tăng cao. Hàng dài các phương tiện nối đuôi nhau. Khu vực qua bán đảo Linh Đàm, đã có lực lượng chức năng điều tiết giao thông nhưng các phương tiện vẫn di chuyển vô cùng khó khăn. Nhiều người đã quyết định xuống khỏi xe khách, đi bộ để sớm trở về phòng trọ. 16h chiều 4/9 tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ không xảy ra ách tắc. Tuy nhiên, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại địa phận tỉnh Hà Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Vụ tai nạn gây ùn tắc nhiều km trên cao tốc. Lực lượng chức năng tạm thời cấm phương tiện lên cao tốc ở nút giao Liêm Tuyền (Hà Nam). Ghi nhận lúc 17h tại ngã tư Pháp Vân - Giải Phóng. Tại đây, tình trạng giao thông có đông nhưng không xảy ra tắc nghẽn.Trung tá Nguyễn Viết Nhiên, phó đội trưởng đội 3 CSGT Hà Nội cho hay: "Dự báo lượng phương tiện về quê nghỉ lễ rồi quay lại Thủ đô hôm nay tăng đột biến. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện đã giảm, nguyên nhân có thể là do người dân đã tìm hiểu và đi vào các khung giờ khác nhau để tránh ùn tắc. Đơn vị đã xây dựng phương án và huy động 100% quân số, chốt trực tại các điểm có thể xảy ra ùn tắc để kịp thời xử lý các tình huống và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trở về Thủ đô an toàn." Sau 3 ngày nghỉ lễ giao thông thông thoáng, chiều nay nhiều tuyến đường nội đô Hà Nội lại đông đúc, ùn tắc. Lượng phương tiện di chuyển vào Thủ đô tăng gấp 4 lần so với ngày thường. Theo dự đoán, trong tối nay, lượng phương tiện đổ về Hà Nội sẽ còn rất đông. Lực lượng chức năng đã túc trực tại các trạm thu phí, các nút giao thông và có phương án cụ thể đối với trường hợp mật độ giao thông tăng đột biến.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội tắc đường nghiêm trọng trong giờ cao điểm do mưa bão: (Nguồn: HANOITV)

