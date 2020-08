Người dân tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội lúc 12h00 ngày 15/8. Lễ an táng diễn ra lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Trước giờ diễn ra lễ truy điệu, nhiều người dân đã đến đứng bên ngoài Nhà tang lễ quốc gia để tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng. Công tác an ninh được thắt chặt và nhiều tuyến đường trọng điểm trong thành phố Hà Nội cấm phương tiện qua lại để phục vụ cho lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Hôm 14/8, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Mọi thứ đã sẵn sàng cho lễ truy điệu và an táng cho nguyên Tổng Bí thư. Trong ngày 14/8, gần 660 đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu. Đoàn Thanh niên bày tỏ niềm tiếc thương với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu Lễ an táng diễn ra lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.Video: Điếu văn tang lễ Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (Nguồn VTC Now)

