Ngỡ ngàng tòa tháp lạ bỏ hoang trên con đường tỷ đô

Nằm trên mặt tiền con đường 5 sao, thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, công trình đồ sộ với thiết kế lạ mắt đang bị cỏ dại phủ kín. Ngay sau cổng chào là tòa tháp khoảng 6 tầng có thiết kế hình một chiếc nơm cá. Độc lạ ở chỗ vật liệu chính được sử dụng là gỗ. Bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại bò khắp lối quanh tòa tháp đã được khóa kín cổng. Đây từng được xem là tòa nhà có 1-0-2 gắn liền với thương hiệu nhà gỗ Vinahouse, do hai cha con ông Lê Văn Tăng và Lê Văn Vĩnh đầu tư xây dựng. Giờ thì khung gỗ đã bạc màu theo thời gian, mặt tiền thủng lỗ chỗ do nhiều ô kính đã vỡ. Bên trong tòa tháp, chủ nhân sử dụng gỗ làm vật liệu chính để "đúc trụ" và "đổ trần". Một người dân sống gần đây cho biết, theo dự kiến ban đầu, sẽ có 2 tòa tháp hình nơm cá được xây dựng cạnh nhau theo mô hình tháp đôi. Tuy nhiên, mới chỉ có 1 tòa tháp được hoàn thành, hiện đang bỏ hoang giữa đám cỏ dại. Đây có lẽ là một trong những ngôi nhà gỗ độc đáo nhất Việt Nam. Xung quanh tòa tháp là nhiều công trình bằng gỗ khác, từ cổng phụ... ...đến loạt công trình được xây dựng theo kiến trúc cổ. Mái ngói đã đổi màu, cỏ bò lên tận nóc, phủ kín lối đi. Cả hành lang được "đúc" trụ gỗ cũng nhếch nhác không kém. Một căn nhà kiểu cổ được đóng kín cửa.Bỏ hoang nhiều năm, các trụ gỗ đã bắt đầu mục. Mới đây, Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất Khu dân cư thôn 1, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn (nay là khối phố Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam. Các tài sản được thông báo đấu giá thuộc sở hữu của ông Lê Văn Vĩnh và Công ty CP Nhà Việt Nam Vinahouse. Phía bên ngoài là tấm bảng tên Vinahouse đã rơi rụng một số chữ, gợi nhớ về thời vàng son của một thương hiệu nổi tiếng trong giới nhà gỗ, nhà cổ ở Việt Nam. Loạt công trình cùng tòa tháp gỗ hoang phế trên con đường tỷ đô khiến không ít người tiếc nuối. >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ:

Nằm trên mặt tiền con đường 5 sao, thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, công trình đồ sộ với thiết kế lạ mắt đang bị cỏ dại phủ kín. Ngay sau cổng chào là tòa tháp khoảng 6 tầng có thiết kế hình một chiếc nơm cá. Độc lạ ở chỗ vật liệu chính được sử dụng là gỗ. Bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại bò khắp lối quanh tòa tháp đã được khóa kín cổng. Đây từng được xem là tòa nhà có 1-0-2 gắn liền với thương hiệu nhà gỗ Vinahouse, do hai cha con ông Lê Văn Tăng và Lê Văn Vĩnh đầu tư xây dựng. Giờ thì k hung gỗ đã bạc màu theo thời gian, mặt tiền thủng lỗ chỗ do nhiều ô kính đã vỡ. Bên trong tòa tháp, chủ nhân sử dụng gỗ làm vật liệu chính để "đúc trụ" và "đổ trần". Một người dân sống gần đây cho biết, theo dự kiến ban đầu, sẽ có 2 tòa tháp hình nơm cá được xây dựng cạnh nhau theo mô hình tháp đôi. Tuy nhiên, mới chỉ có 1 tòa tháp được hoàn thành, hiện đang bỏ hoang giữa đám cỏ dại. Đây có lẽ là một trong những ngôi nhà gỗ độc đáo nhất Việt Nam. Xung quanh tòa tháp là nhiều công trình bằng gỗ khác, từ cổng phụ... ...đến loạt công trình được xây dựng theo kiến trúc cổ. Mái ngói đã đổi màu, cỏ bò lên tận nóc, phủ kín lối đi. Cả hành lang được "đúc" trụ gỗ cũng nhếch nhác không kém. Một căn nhà kiểu cổ được đóng kín cửa. Bỏ hoang nhiều năm, các trụ gỗ đã bắt đầu mục. Mới đây, Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất Khu dân cư thôn 1, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn (nay là khối phố Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam. Các tài sản được thông báo đấu giá thuộc sở hữu của ông Lê Văn Vĩnh và Công ty CP Nhà Việt Nam Vinahouse. Phía bên ngoài là tấm bảng tên Vinahouse đã rơi rụng một số chữ, gợi nhớ về thời vàng son của một thương hiệu nổi tiếng trong giới nhà gỗ, nhà cổ ở Việt Nam. Loạt công trình cùng tòa tháp gỗ hoang phế trên con đường tỷ đô khiến không ít người tiếc nuối. >>> Mời độc giả xem thêm video Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ: