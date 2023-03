Ngỡ ngàng giàn hoa giấy siêu khủng tại Trường Mầm non Lò Văn Giá

Những ngày gần đây, ảnh chụp giàn hoa giấy siêu khủng nở rực rỡ tại Trường Mầm non Lò Văn Giá, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Giàn hoa giấy với kích thước khổng lồ nở rộ, bao trùm toàn bộ dãy phòng học 3 tầng tại Trường Mầm non Lò Văn Giá. Các dãy phòng học được phủ kín bởi giàn hoa giấy màu hồng và trắng tạo nên khung cảnh đẹp mê hồn.Giàn hoa giấy siêu khủng trổ bông sum suê và uốn lượn đẹp mắt lên tận mái nhà, ước chừng hàng chục mét. Các bạn nhỏ Trường Mầm non Lò Văn Giá ngồi xích đu, vui đùa dưới bóng mát của những giàn hoa giấy. Những giàn hoa giấy nở rộ giữa cảnh núi non đại ngàn tạo lên khung cảnh đẹp như một bức tranh vẽ.Hoa giấy là loài cây dễ trồng, hoa đẹp và tốn ít công chăm sóc. Khi gặp khí hậu nóng ẩm, nhiều ánh sáng, hoa sẽ nở đồng loạt, có thể nhuộm hồng, đỏ rực rỡ cả một vùng trời. Những gốc hoa giấy được trồng từ ngày đầu tiên thành lập trường năm 2012, tới nay đã chứng kiến biết bao lớp học sinh khôn lớn trưởng thành. Trao đổi với báo chí, cô giáo Khúc Thị Loan, hiệu trường nhà trường cho biết: Để đảm bảo cảnh quan trường học, mỗi năm nhà trường đều tiến hành cắt tỉa cây. Việc này vừa để cho cây hoa giấy ra nhiều cành non sẽ cho nhiều hoa, vừa để đảm bảo an toàn cho học sinh.Bà hiệu trưởng cũng cho biết: "Tôi gắn bó với trường từ ngày đầu thành lập, chưa khi nào thấy cây hoa giấy bị sâu bệnh. Phía trong hành lang các lớp học, cành hoa giấy được cắt tỉa thường xuyên nên học sinh có thể vui chơi thoải mái và an toàn. Giàn hoa giấy như một tấm rèm che chắn cho phòng học, mùa hè xanh mát và mùa đông chắn gió nên ấm áp. >>> Mời độc giả xem thêm video “Sống ảo” bên ngôi nhà phủ đầy hoa xác pháo ở Bảo Lộc (Nguồn: Kienthucnet):

