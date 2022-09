Nghi cô dâu siêu lừa và những quái chiêu hot girl chiếm đoạt tiền tỷ

Nghi vấn cô dâu siêu lừa 17 tỷ: Mới đây, cô gái tên N.T.V.A. (nickname Tina Duong, SN 1995, quê Bắc Giang) bị "tố" nghi lừa đảo nhiều người với những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi. Theo tài khoản Facebook N.L. đăng bài tố cáo V.A, năm 2018, V.A. đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò với em chồng chị. Cô gái nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ, đắt tiền. Điều khiến chị L. nghi vấn khi thấy V.A. sau mỗi lần tặng quà cho nhà bạn trai lại đề nghị được vay tiền. Số tiền V.A. vay từ vài trăm triệu đến nhiều tỷ đồng. Đáng chú ý, thông tin cho biết, đám cưới giữa V.A. với em chồng chị L. rất xa xỉ, diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Khách mời của V.A. lên tới vài trăm người, của hồi môn là chiếc Rolls Royce trị giá hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên chị L. cho rằng đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của V.A. Cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, thuê xế hộp sang trọng để "làm màu"; thuê người đóng giả bố giàu sang; thuê người tham gia dự tiệc đám cưới; thuê người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Tổng số tiền mà người tố cáo nói đã bị V.A. lừa là khoảng 17 tỷ đồng. Chị L cho biết, gia đình không khiếu kiện mà chỉ muốn cảnh báo mọi người. Sau khi bài viết trên được đăng tải có thêm một số người tố V.A lừa đảo như trường hợp một người đàn ông tên N.H.N. (38 tuổi, ở TP HCM) tố về việc bị V.A. lừa khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là thông tin tố cáo một chiều nên phải chờ câu trả lời, kết luận chính xác từ cơ quan chức năng. Hotgirl lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm người qua mạng xã hội: Tháng 9/2021, Cao Thị Huyền Trang (SN 2001, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để đăng tin lên hội nhóm Facebook rao bán thanh lý đồ cũ như tủ lạnh, tivi, sofa và nhiều mặt hàng cũ khác với giá rẻ hơn giá thị trường, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Nhận được tiền đặt cọc trước, đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và mua tiền ảo USDT để che giấu nguồn gốc tiền, sau đó tiếp tục bán lại số tiền ảo này cho một đối tượng khác ở Hà Nội để lấy tiền VNĐ. Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, Cao Thị Huyền Trang đã lừa đảo hơn 100 người trên khắp cả nước, với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng. Ngày 8/8/2022, Trang bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ để điều tra. Nữ kế toán trưởng xinh đẹp lừa đảo hàng chục tỷ: Hoàng Thị Bình (SN 1986, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) giữ chức vụ kế toán trưởng của một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Bình được giám đốc giao điều hành, tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng. Quá trình kinh doanh, nhiều khách hàng là các nhà thầu xây dựng và các hộ dân đã nhập vật liệu xây dựng nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng nên xảy ra tình trạng thâm hụt, thiếu tiền để thanh toán cho các đại lý phân phối mà công ty đã đặt mua vật liệu xây dựng. Bình đã vay tiền của nhiều cá nhân với lãi suất cao để lấy tiền nhập vật liệu xây dựng. Hiện cơ quan điều tra đã nhận hơn 100 đơn tố cáo từ các bị hại với tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng. Cuối tháng 7/2022, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Bình. Hotgirl lừa đảo hơn 3 tỷ đồng tiền đặt cọc đất rồi bỏ trốn: Hoàng Thị Tuyết (21 tuổi trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã bỏ trốn sau khi nhận 3 tỷ đồng tiền cọc mua đất của 6 người. Đối tượng Tuyết sau khi vẽ ra cho các nạn nhân nhiều dự án bất động sản có thể sinh lời ngay trên địa bàn thành phố Móng Cái, đã huy động được số tiền lớn và sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân. Theo kết quả xác minh ban đầu, Công an Quảng Ninh thấy trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2022, Tuyết thỏa thuận, ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc bán đất tái định cư tại các dự án trên địa bàn phường Ninh Dương và phường Hải Hòa. Sau đó, Tuyết không thực hiện bàn giao đất theo hợp đồng đã ký, cũng không trả lại tiền đặt cọc và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tổng số tiền mà Tuyết đã chiếm đoạt là hơn 3 tỷ đồng. Hotgirl giả người thành đạt lừa đảo 8 tỷ đồng: Tháng 5/2022, Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự Âu Thị Thanh Hằng (SN 1996, trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An) để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Âu Thị Thanh Hằng không có việc làm ổn định nhưng "nổ" bản thân là một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản. Hằng thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi tại các địa điểm sang trọng, đi xe sang, ở chung cư cao cấp. Bằng vỏ bọc hotgirl thành đạt, Hằng kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn để mở rộng kinh doanh trong thời điểm cơn sốt đất đang lên cao trào. Để tạo lòng tin, Hằng đưa cho các nhà đầu tư giấy chứng nhận sử dụng đất (thực chất là số giả) để thuyết phục góp vốn. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng đất giữa hai bên, nhà đầu tư chuyển tiền liền bị Hằng chiếm đoạt. Bước đầu công an đã chứng minh, bằng thủ đoạn trên, từ đầu năm tới nay, Âu Thị Thanh Hằng đã lừa chị P.T.M.H. (SN 1991, trú Hà Nội) góp vốn đầu tư 2 thửa đất và chiếm đoạt 8 tỷ đồng. "Hot girl hàng hiệu" Sơn La lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng: Hotgirl "hàng hiệu" Trần Nguyễn Diệp Anh (SN 2003, trú tại xã Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) thường xuyên đăng tải các bài bán hàng online túi xách, đồng hồ trên mạng xã hội và yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc. Tuy nhiên, Diệp Anh không gửi hàng mà chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Công an xác định được 15 bị hại ở Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, TP.HCM, với số tiền bị chiếm đoạt là 1.845.300.000 đồng. Đầu tháng 5/2021, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Diệp Anh về hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản. >>> Xem thêm video: Quảng Bình: Bắt Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nguồn: ĐTHĐT.

