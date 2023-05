Nghi án phân xác ở Bình Dương và loạt vụ án tàn bạo gây chấn động

Nghi án phân xác ở Bình Dương: Ngày 25/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ nghi phân xác, đốt thi thể được phát hiện tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên. Theo đó, trong chiếc túi chứa bộ phận cơ thể người, ngoài đôi chân cháy sém, còn có đôi tay của nạn nhân. Trên hai bàn tay có gắn móng giả. Nạn nhân được công an xác định là nữ giới (không phải là đàn ông như nhận định ban đầu của các nhân chứng), độ tuổi từ 30-35. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể chết trong vòng 10 ngày trở lại đây. Hiện cơ quan điều tra mở rộng tìm kiếm các bộ phận thi thể còn lại và phát thông báo đề nghị người dân, tổ chức liên quan phối hợp tìm kiếm, trình báo. Giám đốc người Hàn Quốc giết bạn, phân xác bỏ trong vali: Ngày 19/5, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Jeong In Cheol (39 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc- cựu Giám đốc Công ty Creata Việt Nam) án tử hình về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình. Trước đó, do đòi nợ bất thành, bị cáo Jeong Incheol ra tay sát hại bạn đồng hương rồi phân xác để phi tang và cướp tài sản. Giết người, phân xác giấu ở nhiều nơi: Ngày 23/6/2022, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vương Văn Đoàn (SN 1991, ở Ứng Hòa) mức án tử hình vì tội “Giết người” và 3 năm tù tội “Cướp tài sản”. Trước đó, do không muốn trả nợ, Đoàn đã hẹn và lừa chủ nợ là anh N.T.Đ (SN 1982, ở Ứng Hòa) về trang trại, sau đó ra tay sát hại, cướp tài sản rồi phân thi thể nạn nhân giấu ở nhiều nơi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Phân xác người tình để phi tang: Ngày 23/3/2022, chị N.T.T.. (SN 1992, ngụ phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình) đến nhà chị Phạm T.T. (là chị gái của Phạm Văn Dũng) trả đồ cá nhân của Dũng. Tuy nhiên, Dũng không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Dũng đã dùng tay sát hại dã man chị T. rồi nằm cạnh thi thể nạn nhân.. Đến sáng hôm sau, Dũng cho thi thể vào chiếc nồi lớn rồi đi mua xăng về đốt, nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Đến trưa 25/3, Dũng đem thi thể người tình đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa rồi kéo lên tầng 2 cất trong tủ. Giết vợ, chặt xác phi tang xuống sông Đuống: Ngày 1/9/2020, TAND TP Hà Nội đã đưa tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Anh (56 tuổi, huyện Đông Anh, Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người. Ngoài ra, bị cáo Đỗ Ngọc Anh phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình bị hại số tiền hơn 900 triệu đồng. Trước đó, do mâu thuẫn về tiền bạc, Ngọc Anh đã sát hại vợ là bà Đặng Thị H. rồi lái ô tô đưa thi thể ra cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống). Tại đây, đối tượng phân xác bà H. làm nhiều phần bỏ xuống sông phi tang. Giết người, chặt xác đốt phi tang: Đêm 22/2/2020, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an TP Hải Phòng về việc đối tượng Phạm Ngọc Tuấn (25 tuổi, trú huyện An Dương, TP Hải Phòng) liên quan đến vụ án giết người, chặt xác đốt xác phi tang bỏ trốn trên xe khách. Đến khoảng 3h ngày 23/2, tiến hành dừng kiểm tra xe khách mang BKS 26B-002.43 của nhà xe Hùng Long, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ đối tượng. Tuấn khai nhận, anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đến nhà đối tượng để đòi nợ. Đối tượng đã dùng dao chém anh Lâm tử vong rồi chặt xác cho vào thùng phi và dùng xăng đốt. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thùy.

