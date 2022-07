Nam du khách rơi xuống thác nước tử vong trong lúc chụp ảnh

Theo Tổ quốc đưa tin, sáng 21/7, Công an xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 du khách nước ngoài trượt chân rơi xuống thác nước cao, tử vong trong lúc trèo lên khu vực này để chụp ảnh. (Ảnh: Tổ quốc) Trước đó, chiều 20/7, một nhóm du khách 8 người (3 nam, 5 nữ) đến khu vực dốc suối Bà La, thuộc thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) để chơi. (Ảnh: Tổ quốc)

Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, anh Nguyễn Tất Tuấn Kh. (SN 1976, Việt kiều Canada và chị Phan Đỗ Bảo Nh. (SN 2000) đã leo lên khu vực thác trên cao để chụp hình, thì không may anh Kh. bị trượt chân và ngã xuống thác nước, tử vong. (Ảnh: Tổ quốc) Trên trang Công an Đà Nẵng cho biết, Công an huyện Hoà Vang đã điều động 2 xe cùng 9 CBCS đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Hoà Bắc, Đội cứu nạn, cứu hộ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP tổ chức đưa người bị nạn lên trên thác. (Ảnh: Tổ quốc) Đến 20h40' tối 20/7, thi thể của nam du khách đã được tìm thấy, trục vớt lên bờ và bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ vụ việc. (Ảnh: Công an Đà Nẵng) Được biết, trong đoàn du khách 8 người này có 1 người quốc tịch Mỹ, 1 người quốc tịch Canada, 1 người ở TP.HCM, 1 người ở Hải Dương, 1 người ở Huế và 3 người ở Đà Nẵng. Hầu hết đang lưu trú tại 1 khách sạn tại đường Trần Bạch Đằng, phường Phước Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. (Ảnh: Công an Đà Nẵng) >>>Xem thêm video: Một du khách trượt chân xuống thác Đam B’ri mất tích (Nguồn: Tin tuc 24h moi nhat).

