Mưa lũ lớn gây ngập lụt, sạt lở tại Lào Cai

Đêm 14 rạng sáng 15/7, vùng núi phía Bắc xuất hiện mưa dông cục bộ, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24 giờ, có nơi hơn 80mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào đêm). Do ảnh hưởng của mưa lơn, nhiều địa bàn trên TP. Lào Cai xuất hiện tình trạng ngập úng. Mưa lớn cũng khiến mực nước tại nhiều con sông, suối lên cao, nước chảy siết cực kỳ nguy hiểm. Nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Lào Cai bị ngập lụt sâu trong nước. Giao thông đi lại khó khăn, nguy hiểm rình rập. Do ảnh hưởng của mưa lơn kèm gió giật mạnh, nhiều đoạn đường quốc lộ xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở đất đá, gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện đi lại. Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường bị ùn tắc, các phương tiện giao thông xếp hàng dài di chuyển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm nay, 15/7, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm). Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Quảng Ninh: Nhanh chóng khắc phục hậu quả ngập lụt, sạt lở do mưa lớn. (Nguồn: QTV)

