Mua bán dâm ở Thanh Hoá: “Bêu tên” loạt tú bà hotgirl

Tú bà xinh đẹp điều hành đường dây bán dâm 5 triệu: Ngày 8/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Cao Thị Ninh (tức "Cao Kiều", SN 1992, ngụ căn hộ 1902, ở tầng 19, chung cư Tecco, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ đường dây mua bán dâm chuyên nghiệp do Ninh điều hành. Đây là đường dây mua bán dâm do Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá vào tối ngày 4/7 tại khách sạn Phú Hưng, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa. Thời điểm bị bắt quả tang, Cao Thị Ninh cùng với 3 cô gái trẻ đẹp khác đang tổ chức bán dâm cho 4 khách tại các phòng của khách sạn này. Tại chung cư Teaco, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, người dân sống gần căn hộ 1920, tầng 19, nơi Cao Thị Ninh mua năm 2018 đều vô cùng bất ngờ khi hay tin Ninh là đối tượng cầm đầu đường dây bán dâm, quy tụ những chân dài, hoạt động hết sức tinh vi ngay giữa lòng TP Thanh Hóa. Những người dân được hỏi đều cho biết họ rất ít khi gặp Ninh, "hotgirl" 9X xinh đẹp này sống 1 mình, căn hộ luôn trong tình trạng đóng cửa. Ninh sống khép kín không giao tiếp với những người xung quanh. Tú bà chưa tròn 18 tuổi trong đường dây mại dâm giá 25 triệu đồng/đêm: Ngày 17/4, Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ ở Chung cư Imperia Garden (thuộc phường Thanh Xuân Trung). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại đây đang có một số thanh niên cả nam lẫn nữ sử dụng ma túy và mua bán dâm. Danh tính các đối tượng được làm rõ là Võ Văn Tuấn (SN 1990, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); Bùi Thị Như Quỳnh (SN 2002, quê quán Thái Bình), Hoàng Quốc Long (SN 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội). Theo khai nhận, chiều 16/4, Long liên hệ với Tuấn đặt vấn đề nhờ môi giới mại dâm. Hai bên thỏa thuận thống nhất giá 25 triệu đồng/ lượt “vui vẻ” với điều kiện gái mại dâm có thể phải sử dụng ma túy cùng khách khi được yêu cầu. Tuấn sau đó đã móc nối với Quỳnh "đặt hàng" 2 gái mại dâm với giá 20 triệu đồng/người/đêm. Nếu trót lọt, Tuấn “ăn” chênh lệch 10 triệu đồng. Còn Quỳnh, “tú bà” này đã liên hệ và thỏa thuận giá bán dâm với 2 cô gái khác lần lượt là 16 triệu và 17 triệu đồng. Sau khi đã chốt giá, Long nhắn thông tin thời gian, địa chỉ để Tuấn và Quỳnh điều gái mại dâm tới phục vụ. "Hot girl" điều hành đường dây bán dâm cho khách Hàn Quốc: Ngày 16/12/2019, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt đối tượng Nguyễn Hải Yến, ở tỉnh Hải Dương về hành vi môi giới mại dâm. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Công an quận Cầu Giấy phát hiện một đối tượng nữ thường xuyên ra vào những khách sạn lớn trên địa bàn với dấu hiệu nghi vấn. Sau nhiều ngày tập trung trinh sát, Đội CSHS đã xác định vị khách trên là Nguyễn Hải Yến, quê ở Hải Dương. Trời phú cho nhan sắc thuộc vào hàng hot girl, Yến dễ dàng tiếp cận với một số người nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc đang sống và làm việc ở khu vực quận Cầu Giấy, thường xuyên đến những quán karaoke hay khách sạn lưu trú. Từ đây, Yến dần gạ gẫm những người nước ngoài này mua dâm. (Ảnh minh họa). Để vào đường dây bán dâm của Yến, các cô gái phải được Yến trực tiếp lựa chọn, từ hình thức bề ngoài đến khả năng giao tiếp và giữ bí mật tuyệt đối khi "có động". Mỗi khi có khách mua dâm, Yến sẽ trực tiếp ra giá và điều gái mại dâm đến khách sạn để "giao dịch". Trung bình, mỗi lần điều gái bán dâm đi phục vụ khách, Yến thu của khách 3 triệu đồng và tùy từng vị khách, số tiền này có thể tăng lên gấp nhiều lần. (Ảnh minh họa). Vừa cưới, nữ sinh bị bắt quả tang môi giới mại dâm ngay trong nhà nghỉ mẹ chồng: Ngày 3/10/2019, Công an TP Vinh, Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lê (SN 1998). Có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), tạm trú tại TP Vinh (Nghệ An) về hành vi “ Môi giới mại dâm”. Khoảng 13h ngày 24/9, Công an TP Vinh bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Hồng Quyết 2, phường Lê Lợi. Qua đó, phát hiện tại phòng 103, có Nguyễn Văn H. (SN 1979) trú tại huyện Nam Đàn đang có hành vi mua dâm với Bùi Thị H. (SN 1995) trú tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ tại quầy lễ tân gồm Trần Văn D. (SN 1989) trú tại huyện Nam Đàn và Trương Thị Th. (SN 1994) trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Tại đây, D. và Th. khai nhận vừa có hành vi mua bán dâm tại phòng 105 tại nhà nghỉ này. Các đối tượng mua bán dâm khai nhận, Nguyễn Thị Lê là lễ tân của nhà nghỉ Hồng Quyết 2 đã có hành vi môi giới mại dâm cho Trần Văn D. và Nguyễn Văn H.. Nguyễn Thị Lê đã đến Công an TP Vinh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp 400.000 đồng là số tiền nhận của Trần Văn D. để môi giới việc mua bán dâm. Má mì "hóa phép" gái bán dâm thành hoa khôi: Ngày 25/8/2019, đường dây mại dâm cao cấp do Nguyễn Thị Cúc, 30 tuổi, Hà Nội, điều hành bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá. Cúc đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Má mì này chỉ nhận "đặt" qua điện thoại và không bao giờ gặp khách mua dâm. Cúc đưa ra giá 7-10 triệu đồng một lượt nếu phục vụ tại Hà Nội; giá đi khách ở tỉnh là 20 triệu đồng. Nếu khách có nhu cầu cần đi tour, Cúc thỏa thuận giá từ 3.000 USD đến 5.000 USD (trong vòng 3-5 ngày). Mọi chi phí đi lại của gái bán dâm, khách phải trả tiền thêm. Với mỗi khách hàng mới, chỉ cần đọc được "mật khẩu" là tên và số điện thoại của người mua dâm trước đó giới thiệu, Cúc sẵn sàng điều nhân viên đi phục vụ. Theo tài liệu, Cúc còn liên kết với một số má mì ở miền Nam để môi giới mại dâm. Khi "đối tác" cần nhân viên, Cúc điều từ Hà Nội vào TP HCM để phục vụ. Xem thêm video: Triệt phá đường dây mua bán dâm chuyên nghiệp do hotgirl 9x điều hành. Nguồn: Báo Người Lao Động.

