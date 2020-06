Mở “tiệc ma tuý” mừng sinh nhật: Chân dung tiểu thư, công tử thác loạn

Thanh Hóa: Tiệc ma túy mừng sinh nhật 23 tuổi: Ngày 5/6, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 14 nam, nữ thanh niên đang sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Nhóm này khai nhận, để mừng sinh nhật tuổi 23 của mình, Nguyễn Đình Huy (SN 1997, ngụ xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa) đã mời bạn bè đi nhậu, sau đó tiếp tục kéo nhau tới quán karaoke và mở "tiệc ma túy". Theo đó, khoảng 23 giờ cùng ngày, Huy tiếp tục mời mọi người đến quán karaoke trên địa bàn xã Hoằng Trinh để hát. Để tăng thêm niềm vui, Huy đưa 4 triệu đồng cho 1 người trong nhóm đi mua ma túy về để cả nhóm sử dụng. Khi các thanh niên này đang "mở tiệc ma túy" thác loạn trong phòng hát thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tiền Giang: Thuê 6 phòng khách sạn mở tiệc ma túy tập thể: Ngày 10/5, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện 61 người gồm nam và nữ đang có biểu hiện “phê” ma túy. Qua test nhanh, 57/61 người dương tính với ma túy. Sau đó, cơ quan CSĐT khởi tố bị can Nguyễn Hữu Khang (25 tuổi, H.Tân Phú Đông, Tiền Giang) về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Khang là người đã thuê lại khách sạn để chứa chấp 57 người trên. Hà Nội: Đêm tiệc sinh nhật ngập “bóng” và “cần”: Tiếng nhạc ồn ào lúc nửa đêm 26/3 khiến cư dân chung cư Comatce (Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội) khó chịu. Khi công an có mặt, thu giữ một bình khí cười, hai vỏ bóng bay màu đen… Riêng cần sa thì các đối tượng đã sử dụng hết. 10 nam nữ thanh niên độ tuổi từ 22 đến 25 tuổi dự sinh nhật Nguyễn Ngọc Mai, 22 tuổi, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Nhóm về căn hộ để sử dụng “bóng cười” và cần sa. Đà Lạt: Người dân tộc thuê biệt thự bay lắc: Ngày 21/5, Công an TP Đà Lạt phát hiện 21 thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma tuý tại một biệt thự. Tại tầng một, 17 người đang phê, 4 nam nữ thanh niên khác đang ở các phòng kế bên. Tang vật thu giữ gồm 7 gói ma tuý tổng hợp do cả nhóm góp tiền mua chung và thuê biệt thự giá 4 triệu đồng. Các đối tượng tuổi đời từ 18 tới 20, có 4 đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số ít người. Đà Nẵng: Mở tiệc ma túy mừng hết cách ly: Ngày 21/4, công an ập vào phòng khách sạn phát hiện 11 thanh niên đang có biểu hiện "phê" ma túy. Theo đó, Nguyễn Phú Đông (21 tuổi, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và bạn rủ nhau ăn nhậu để mừng chuẩn bị hết thời gian cách ly xã hội. Sau đó, họ góp 8 triệu mua ma túy loại ketamine và 5 viên thuốc lắc. Rủ thêm 4 cô gái và 1 nam thanh niên đến khách sạn ở đường An Hải Đông 1 (quận Sơn Trà) mở tiệc ma túy. Huế: Vừa ra tù, mừng sinh nhật vợ bằng 2,2g ma túy tổng hợp: Hồ Công Nhật Quang tựa Quang “camel” vừa ra tù trong vụ án cá độ bóng đã mở tiệc ma túy tập thể mừng sinh nhật vợ. Quang thuê biệt thự, mua 2,2g ma túy tổng hợp và hơn 8g ma túy loại ketamine “mời” bạn tham dự. Ngày 17/5, công an thị xã Hương Thủy đột kích, bắt quả tang các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, có xác định có 32/33 đối tượng (gốm 11 nữ và 21 nam) dương tính với ma túy. >>> Xem thêm video: Cảnh sát Pháp bắt cô gái Việt vì nghi là tội phạm ma túy | VTC14

