Mắc bệnh từ mối tình vụng trộm, người phụ nữ đoạt mạng nhân tình

Cách đây 5 năm, vụ án mạng ở Hải Dương từng gây xôn xao dư luận và lời cảnh tỉnh cho xã hội còn nguyên giá trị đến giờ. Một ngày cuối tháng 10/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận tin báo của Công an huyện Ninh Giang về cái chết bất thường của anh Bùi Ngọc T. (SN 1979, trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang) tại nhà riêng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nhận định đây là vụ án giết người. Theo lời kể của con gái nạn nhân, vào buổi sáng hôm xảy ra vụ việc có nghe thấy tiếng gọi cửa, liền sau đó là tiếng động cơ xe máy rời đi. Khi tìm kiếm xung quanh, mọi người phát hiện anh T. nằm bất động ở khu vườn cạnh nhà, trên người có nhiều thương tích. (Nơi xảy ra vụ án mạng) Nạn nhân sau đó được khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ án, cửa cổng nhà anh T. vẫn khóa, ngôi nhà không có dấu hiệu bị mất mát tài sản. Các mối quan hệ xã hội của anh T. nhanh chóng được tìm hiểu để khoanh vùng, truy vết nghi phạm gây án. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một số người dân cho biết, khoảng hơn 5h sáng ngày xảy ra vụ án xuất hiện một đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy màu trắng, dừng ở trước cổng nhà nạn nhân. Ngoài ra, trước khi vụ án mạng xảy ra, một người phụ nữ từng đến địa phận xã Vĩnh Hoà, huyện Ninh Giang để hỏi thăm nhà anh T. Tuy vậy, người dân địa phương không biết người phụ nữ này là ai, tới từ đâu. Sau đó, giữa người phụ nữ này và anh T. còn xảy ra xô xát trên đường. Tại nơi 2 người va chạm, công an thu giữ được một chiếc khẩu trang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau 2 ngày xảy ra vụ án mạng, lực lượng chức năng đã xác định danh tính người phụ nữ bí ẩn là Đinh Thị Then (SN 1989, trú tại xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang). Tại cơ quan điều tra, trước nhiều chứng cứ không thể chối cãi, Then đã cúi đầu nhận tội. Từ lời khai của Then, cơ quan chức năng xác định, khoảng tháng 6/2019, trong quá trình nhận công trình xây dựng, anh T. và chị Then quen biết nhau rồi nảy sinh quan hệ tình cảm. 2 tháng sau, trong một lần đi khám, Then được bác sĩ thông báo mắc bệnh lậu, lây qua đường tình dục. Do chồng đi lao động nước ngoài, nên Then nghĩ anh T. là người đã lây bệnh cho mình. Lúc này, Then liên hệ đề nghị anh T. hỗ trợ tiền điều trị. Tuy vậy, anh T. không đồng ý và né tránh. Vì lý do đó, Then đã lên kế hoạch trả thù. Khoảng 4h30 ngày 24/10, Then mang theo một dao nhọn và đi xe máy tìm đến nhà anh T. Do thấy cửa cổng đóng nên Then đi vòng qua khu vực không có tường bao để vào sân. Tại đây, Then và anh T. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Then dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong. Sau khi gây án, Then mang theo hung khí rời khỏi hiện trường. Với hành vi tội ác đã gây ra, Đinh Thị Then bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt 20 năm tù về tội "Giết người". >>> Xem thêm video: Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ.

Cách đây 5 năm, vụ án mạng ở Hải Dương từng gây xôn xao dư luận và lời cảnh tỉnh cho xã hội còn nguyên giá trị đến giờ. Một ngày cuối tháng 10/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận tin báo của Công an huyện Ninh Giang về cái chết bất thường của anh Bùi Ngọc T. (SN 1979, trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang) tại nhà riêng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu công an nhận định đây là vụ án giết người. Theo lời kể của con gái nạn nhân, vào buổi sáng hôm xảy ra vụ việc có nghe thấy tiếng gọi cửa, liền sau đó là tiếng động cơ xe máy rời đi. Khi tìm kiếm xung quanh, mọi người phát hiện anh T. nằm bất động ở khu vườn cạnh nhà, trên người có nhiều thương tích. (Nơi xảy ra vụ án mạng) Nạn nhân sau đó được khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra vụ án, cửa cổng nhà anh T. vẫn khóa, ngôi nhà không có dấu hiệu bị mất mát tài sản. Các mối quan hệ xã hội của anh T. nhanh chóng được tìm hiểu để khoanh vùng, truy vết nghi phạm gây án. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một số người dân cho biết, khoảng hơn 5h sáng ngày xảy ra vụ án xuất hiện một đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy màu trắng, dừng ở trước cổng nhà nạn nhân. Ngoài ra, trước khi vụ án mạng xảy ra, một người phụ nữ từng đến địa phận xã Vĩnh Hoà, huyện Ninh Giang để hỏi thăm nhà anh T. Tuy vậy, người dân địa phương không biết người phụ nữ này là ai, tới từ đâu. Sau đó, giữa người phụ nữ này và anh T. còn xảy ra xô xát trên đường. Tại nơi 2 người va chạm, công an thu giữ được một chiếc khẩu trang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bằng việc áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau 2 ngày xảy ra vụ án mạng, lực lượng chức năng đã xác định danh tính người phụ nữ bí ẩn là Đinh Thị Then (SN 1989, trú tại xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang). Tại cơ quan điều tra, trước nhiều chứng cứ không thể chối cãi, Then đã cúi đầu nhận tội. Từ lời khai của Then, cơ quan chức năng xác định, khoảng tháng 6/2019, trong quá trình nhận công trình xây dựng, anh T. và chị Then quen biết nhau rồi nảy sinh quan hệ tình cảm. 2 tháng sau, trong một lần đi khám, Then được bác sĩ thông báo mắc bệnh lậu, lây qua đường tình dục. Do chồng đi lao động nước ngoài, nên Then nghĩ anh T. là người đã lây bệnh cho mình. Lúc này, Then liên hệ đề nghị anh T. hỗ trợ tiền điều trị. Tuy vậy, anh T. không đồng ý và né tránh. Vì lý do đó, Then đã lên kế hoạch trả thù. Khoảng 4h30 ngày 24/10, Then mang theo một dao nhọn và đi xe máy tìm đến nhà anh T. Do thấy cửa cổng đóng nên Then đi vòng qua khu vực không có tường bao để vào sân. Tại đây, Then và anh T. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Then dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong. Sau khi gây án, Then mang theo hung khí rời khỏi hiện trường. Với hành vi tội ác đã gây ra, Đinh Thị Then bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt 20 năm tù về tội "Giết người". >>> Xem thêm video: Rùng mình lời khai của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ.