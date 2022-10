Lũ quét ở Nghệ An, nhà cửa, ô tô, xe máy bị cuốn trôi

Sáng 2/10, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, trận mưa lũ kinh hoàng, cường độ mạnh diễn ra nhanh và gây thiệt hại khá nặng nề cho địa phương. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) Theo vị này, thị trấn Mường Xén đang chìm trong biển nước sau mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) Mưa lớn, lũ quét mạnh xảy ra từ khoảng 2-8h sáng nay (2/10) trên địa bàn thị trấn và vùng phụ cận. Mưa lớn đã làm ngập toàn bộ khối 1, nhiều nhà dân, trụ sở công quyền. (Ảnh: Dân Việt) Do lượng mưa quá lớn, rác, cây cối từ thượng nguồn đổ về, đã làm cho cầu ở khe Huồi Giảng bị tắc nghẽn, dẫn đến nước dâng cao gây ngập lụt. (Ảnh: Dân Việt) "Hiện nay có 3 nhà dân tại xã Tà Cạ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Rất may khi mưa lớn, người dân đã kịp ra khỏi nhà. Trong chốc lát, 3 căn nhà của các hộ dân sống dọc theo sông Nậm Mộ đã bị nước lũ cuốn trôi cùng toàn bộ tài sản", vị này cho hay. (Ảnh: Dân Việt) Một số nhà dân, đồ đạc, vật dụng bị cuốn trôi. Nhiều ô tô, xe máy bị cuốn phăng chưa tìm thấy. (Ảnh: Dân Việt) Nguyên nhân là do mưa to liên tục trên địa bàn và nước từ thượng nguồn phía bên Lào chảy về. Lũ hình thành và xuất hiện từ đầu nguồn khe Huồi Giảng. (Ảnh: Dân Việt) Theo hình ảnh và thông tin cung cấp từ người dân, tại thị trấn Mường Xén, thiệt hại lớn nhất là ở khối 1. (Ảnh: Dân Trí) Huyện Kỳ Sơn cách thành phố Vinh hơn 300km, việc tiếp cận khu vực lũ quét gặp nhiều khó khăn do đường lên nhiều nơi nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, gián đoạn. (Ảnh: Dân Trí) Đây là trận lũ thứ 2 liên tiếp trong vòng nửa tháng qua tại thị trấn Mường Xén. (Ảnh: Dân Trí) Mưa lũ gây sạt lở nhà cửa ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: Dân Trí) >>> Xem thêm video: Lũ nhấn chìm miền Nam Trung Quốc, chuyên gia lo vỡ đập Tam Hiệp. Nguồn: ĐTHĐT.

