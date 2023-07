Lời sau cùng “chuyến bay giải cứu”: “Mức án đề nghị tử hình…rất nghiệt ngã”

"Bị cáo không muốn bị rời khỏi cuộc sống này": cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên nói lời sau cùng: ''Bị cáo đang bị kiến nghị với mức án tử hình. Đó là bản án rất nghiệt ngã. Bị cáo không nghĩ mình vi phạm đến mức phải loại trừ ra khỏi cuộc sống, loại trừ khỏi xã hội khi mới ngoài 40 tuổi'', Kiên mong HĐXX xem xét cho bị cáo một cơ hội được sống, để trở về phụng dưỡng bố mẹ, dạy dỗ con cái. Xin lỗi nhân dân vì sai phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng: cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng khóc nói rằng:“Một năm vừa qua bị cáo rất ăn năn, trăn trở. Một lần nữa bị cáo xin lỗi nhân dân vì sai phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín, chủ trương, chính sách nhân văn của Nhà nước". Bị cáo mong được hưởng khoan hồng vì "lần đầu tiên phạm tội trong bối cảnh đại dịch". "Một tòa án lương tâm sẽ phán xét bị cáo trong suốt cuộc đời": Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao nói: “Bị cáo hối hận vì đã đồng ý gặp đại diện 8 doanh nghiệp do quá nể nang những người giới thiệu họ là những lãnh đạo của các cơ quan, những người bị cáo rất trân trọng. Bị cáo hối hận vì đã không đủ bản lĩnh để vượt qua được những lời nói, sự khéo léo của đại diện các doanh nghiệp đến gặp, nói chuyện và tặng quà. Kết quả là bị cáo đã nhận quà. Đó là nguyên nhân buộc bị cáo phải đứng trước tòa hôm nay. Phiên tòa này sẽ kết thúc trong một vài tuần nữa, tuy nhiên sẽ có một phiên tòa, một tòa án lương tâm sẽ phán xét bị cáo trong suốt cả cuộc đời”. "Sẵn sàng đánh đổi tính mạng để tìm lại sự trong sạch": cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nói lời sau cùng tiếp tục khẳng định "bị truy tố oan". “Bị cáo luôn luôn tin tưởng rằng với kinh nghiệm xử án, bản lĩnh của những người cầm cân nảy mực, tin tưởng rằng hội đồng xét xử sẽ có cái nhìn thấu đáo nhất, có phân tích thận trọng đầy đủ, khách quan, toàn diện vụ việc, trên cơ sở đó đưa ra phán quyết chính xác nhất, đúng quy định pháp luật nhất, đảm bảo tránh oan sai cho bị cáo", Hoàng Văn Hưng nói lời sau cùng.

''Những ngày vừa qua là những ngày đau khổ nhất cuộc đời'': Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng nói lời sau cùng và cho biết bị cáo đã sai lầm nghiêm trọng, làm sụp đổ quá trình hơn 28 năm công tác, bị cáo xin ăn năn hối cải. “Bị cáo đã không vượt qua được cám dỗ”: Bị cáo Đỗ Hoàng Tùng, cựu Cục phó Cục Lãnh sự thừa nhận ''như lời luận tội của VKS, bị cáo đã không vượt qua được cám dỗ, nhất thời không kiểm soát được bản thân. Bị cáo nhận thức được lỗi lầm và rất hối hận''. Bị cáo Vũ Hồng Quang khóc khi nói "tới tuổi già, bố mẹ bị cáo phải chịu cảnh kẻ đầu bạc đưa cơm cho đầu xanh''. Bị cáo Lê Tuấn Anh nói ''Cuộc đời trước đây thật là đẹp. Khi vụ án diễn ra đã tước đi tất cả của bị cáo''. Bị cáo Nguyễn Mai Anh thì nói rằng ''rất xấu hổ khi phải đứng ở đây ngày hôm nay''. “Xin được chịu án tù thay cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội”: Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky khóc trước tòa: "Bị cáo xin giảm án cho anh Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội bởi chính bị cáo đã đưa anh ấy vào vòng lao lý. Nếu được bị cáo xin HĐXX cộng những ngày tháng bị giam của anh Tuấn vào bản án của bị cáo để anh ấy được về chăm sóc mẹ già và chữa bệnh". "Trót đà gây việc chông gai...": Bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khi nói lời sau cùng đã mượn 2 câu thơ của vua Trần Nhân Tông để nói về gia đình: "Vườn xưa vắng mặt người chăm sóc/ Lý trắng đào hồng tự nở hoa" và cho biết, bị cáo chỉ tiếc duy nhất một điều là đã nhận quà cảm ơn bằng tiền của một vị đại diện doanh nghiệp. "Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì xảy ra với mình trong giây phút này, đó là sự trả nghiệp hoàn hảo nhất. Tôi sẽ chấp hành hình phạt thật tốt để sớm về với Quảng Nam yêu thương, trở về với vợ con", bị cáo Tân nói. Vấp ngã khi chuẩn bị nghỉ hưu: Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nói, việc phải đứng trước phiên tòa khiến bị cáo rất đau xót, ân hận, ăn năn vì thương người, tin người mà bị cáo đã mắc sai lầm dẫn đến vi phạm pháp luật. “44 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, bị cáo đã cố gắng phấn đấu, rèn luyện nhưng cuối cùng lại vấp ngã khi chuẩn bị nghỉ hưu”, bị cáo Tuấn nói và xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội vì sai lầm của bị cáo làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an nhân dân. Bản thân không rèn luyện, đánh rơi đạo đức: Bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng nói: “Từ lúc giam giữ đến giờ bị cáo đã nhận thức được nguyên nhân của những sai phạm do bản thân không rèn luyện, đánh rơi đạo đức, công vụ của chính mình" và mong muốn HĐXX xem xét quá trình công tác, các tình tiết giảm nhẹ mà luật sự bào chữa đã nêu, tuyên phạt mức án thấp nhất để bị cáo sớm trở về với xã hội, đoàn tụ cùng gia đình, chăm sóc mẹ già. >>> Mời độc giả xem thêm video các bị cáo nhận tiền tinh vi

