Lộ lý do công an thông báo tìm Diễm My vụ Tịnh thất Bồng Lai

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My (SN 1999, trú tại số 15/2, đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM) – cô gái hiện đang mất tích sau lùm xùm Tịnh thất Bồng Lai. Theo cơ quan điều tra, lý do thông báo này là vì Công an tỉnh Long An có nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Ngoài ra, thời gian qua, gia đình cũng có tố cáo về việc những người ở “Tịnh thất Bồng Lai” đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Vì vậy, cơ quan An ninh điều tra ra thông báo tìm Diễm My để xác minh, điều tra làm rõ. Võ Thị Diễm My là con gái của bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng trú tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM. Đầu năm 2019, Diễm My khi đó đang là sinh viên năm 3 một trường đại học ở TPHCM đã bày tỏ muốn đi tu rồi bỏ nhà đi. Tháng 9/2019, bà Mai gửi đơn trình báo đến Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, về việc con gái Võ Thị Diễm My bỏ nhà ra đi. Bà Mai cho biết có thể con gái bà đã cùng Lê Thanh Huyền Trân (17 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây) đến nhà bà Cao Thị Cúc (Tịnh thất Bồng Lai). Tuy nhiên thời điểm đó, công an xác định hồ sơ lưu trú hộ bà Cúc, có một người chưa đăng ký tạm trú và không có ai tên Võ Thị Diễm My. Ngày 5/10/2019, ông Võ Văn Thắng tiếp tục gửi đơn trình báo Công an xã Hòa Khánh Tây yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện Diễm My. Ngày 21/10, ông Lê Tùng Vân gọi điện thoại cho ông Võ Văn Thắng thông báo cho gặp con gái Diễm My nhưng không được đưa đi. Ông Thắng đến Tịnh thất Bồng Lai gặp được con gái sau đó. Ông khuyên con gái về nhà nhưng chị này chạy ra sau tịnh thất trốn tránh. Ngày 24/10/2019, quyết đưa con gái về nhà bằng mọi cách, gia đình ông Thắng và hàng xóm khoảng 20 người đến Tịnh thất Bồng Lai xông vào lục soát nhưng không thấy Diễm My. Nhóm người này xô xát với những người tu hành khiến một người tên Lê Thanh Nhị Nguyên bị thương ở mặt phải nhập viện cấp cứu. Sau đó, Diễm My xuất hiện tại Tịnh thất Bồng Lai để minh oan cho nơi này. "Vì con muốn đi tu, nhưng gia đình cứ bắt ép con, giam cầm con, con sống mà con không có quyền tự do của một con người nên con chỉ muốn đi tu thôi nhưng ba mẹ cứ bắt ép không muốn cho con đi tu. Con cũng muốn thanh minh cho con là con không có theo trai, con cũng không có làm gái, con cũng không có bỏ nhà đi mà con đi là con đã để lại lá thư cho gia đình", Diễm My khi đó nói. Cuối năm 2019, Công an huyện Đức Hòa kiểm tra Tịnh thất Bồng Lai. Lực lượng chức năng phát hiện cô gái này có sức khỏe không tốt nên đã bàn giao cho gia đình ông Thắng chăm sóc. Tuy nhiên, cô gái này đã leo tường rào bỏ trốn khỏi nhà và mất tích đến nay. Theo gia đình Diễm My, lần cuối Diễm My bỏ trốn khỏi nhà là ngày 11/6/2020 và đến nay, gia đình chưa tìm được tung tích. Cuối năm 2021, Công an tỉnh Long An nhận được nhiều tố cáo về việc những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu trục lợi, tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, loạn luân. Ngày 3/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" (theo quy định tại Điều 331 - Bộ Luật năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017). Ngày 4/1/2022, nhận được tin báo về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang và tổ chức khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc (Tịnh thất Bồng Lai). Kết thúc khám nghiệm, Công an huyện Đức Hòa mời 14 đối tượng có liên quan tại hộ bà Cao Thị Cúc về trụ sở huyện Đức Hòa làm việc. Ngày 5/01/2022, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang sinh sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú (tất cả các quyết định đều được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn). Cuối tháng 2/2022, Viện KSND huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan quan đến “Tịnh Thất Bồng Lai” hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ” đến Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Trong quá trình giải quyết vụ án, Công an tỉnh Long An đã có thông báo gia hạn tạm giam lần 2 đối với 3 bị can đến ngày 3/6/2022. Mới đây, ngày 12/5, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc (SN 1960) ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017. Bà Cao Thị Cúc được Công an tỉnh Long An xác định giữ vai trò cầm đầu nhóm Tịnh thất Bồng Lai cùng với bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi, nguyên quán tỉnh An Giang, thường trú tại hộ Cao Thị Cúc). Bị can Cúc đã có hành vi phạm tội khi cùng Lê Tùng Vân và nhiều người khác trong Tịnh thất Bồng Lai kéo đến chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa để “đòi” cô gái Diễm My. Tại Công an huyện Đức Hòa, bị can Cúc cho rằng những người trong Tịnh thất Bồng Lai có “quyền chủ quyền” đối với cô gái Diễm My. Đây là những lời lẽ sai trái, thể hiện sự cố tình không tuân thủ theo các quy định của pháp luật về hộ khẩu, hộ tịch, cũng như quyền con người. Thông qua sự cố tình đó, bị can Cúc đã mạt sát cơ quan Công an huyện Đức Hòa cùng một số cán bộ, chiến sĩ. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đang thụ lý điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do bị can Lê Tùng Vân và đồng bọn thực hiện đã bị khởi tố ngày 3/1. Việc ra thông báo tìm Diễm My để điều tra, làm rõ tố cáo liên quan 'Tịnh thất Bồng Lai'. >>> Mời độc giả xem thêm video Sự thật về "Tịnh Thất Bồng Lai". (Nguồn: VTV24).

