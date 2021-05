Kinh hoàng những vụ thanh toán, giải quyết mâu thuẫn bằng súng đạn

Dùng súng hoa cải bắn chết bạn: Ngày 19/5, tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, do mâu thuẫn trong sinh hoạt dẫn đến xô xát, va chạm giữa 2 nhóm thanh niên. 1 đối tượng đã sử dụng súng hoa cải tự chế bắn về phía đối phương, khiến V.V.V (SN 2004, trú huyện Hải Hà) bị thương tích nặng và tử vong sau đó. Dùng súng bắn thương vong 2 người thân: Ngày 6/5, Nguyễn Hữu Anh (29 tuổi, trú huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đến nhà ông Nguyễn Hữu Châu (51 tuổi trú cùng địa phương; ông Châu là anh họ của Anh) giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Anh rút súng tự chế bắn ông Châu bị thương nặng. Khi người thân của nạn nhân gọi ông Nguyễn Hữu Hiếu (65 tuổi, là chú ruột của Anh) đến để đưa ông Châu đi cấp cứu, khi tới nơi thì xảy ra mâu thuẫn với Anh. Anh tiếp tục rút súng bắn ông Hiếu tử vong. "Đại gia" dùng súng bắn chết 2 người: Sáng 30/4, Ngô Quang Hưng (SN 1979), Nguyễn Đức Nghị (SN 1970, cùng trú TP.Vinh, Nghệ An) và và Đặng Ngọc Anh (SN 1956, trú TP.HCM) đến gọi Cao Trọng Phú (SN 1962, trú TP.Vinh) ra để giải quyết nợ nần trong thời gian làm ăn thì xảy ra mâu thuẫn. Phú đã rút súng ngắn bắn các nạn nhân khiến Hưng và Anh tử vong. Riêng Nghị thấy vậy hoảng sợ chạy trốn nên thoát nạn. Tại địa phương, Phú được đánh giá có kinh tế khá giả, là 1 giang hồ có tiếng. Con rể dùng súng AK bắn chết bố mẹ vợ: Ngày 28/4, Trịnh Đức H. (SN 1983, trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) - mang hàm đại úy, giữ chức Đồn phó nghiệp vụ Đồn biên phòng Phiêng Pằn đã dùng súng bắn chết bố mẹ vợ là ông Phạm Thanh T. (SN 1965) và bà Cao Thị T. (SN 1963) tại nhà riêng của vợ chồng ông này. Sau khi gây án, H. đã tự tử. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn gia đình. Mâu thuẫn tại tiệc cưới, dùng súng bắn chết người: Ngày 28/3, ngồi cùng bàn trong tiệc cưới, giữa Phạm Văn Phúc (SN 1983, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) và anh N.V.H. (SN 1982, trú phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) đã xảy ra mâu thuẫn. Khi cả 2 ra bãi đất trống để giải quyết, Phúc đã dùng loại súng ngắn, dạng súng bắn đạn chì bắn anh H. thiệt mạng, rồi lên ô tô bỏ trốn. Tuy nhiên, Phúc đã bị Công an bắt ngay sau đó. Giải quyết mâu thuẫn bằng súng 3 người thương vong: Tối 8/1, tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Phạm Tuấn Hưng (45 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi) và Nguyễn Công Mạnh (28 tuổi, cả 3 cùng ngụ huyện Đồng Phú) tổ chức ăn nhậu. Trong lúc nhậu, Hưng điện thoại cho Huỳnh Văn Vinh (38 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, cả 2 nhóm đã xảy ra hỗn chiến. Hưng dùng súng bắn vào đám đông khiến Mạnh, Cường bị thương và L.V.L (bạn của Vinh) tử vong. Bé trai 10 tuổi dùng súng bắn bị thương 3 người trong nhà chị ruột: Do thường xuyên la mắng, chửi bới và không cho ăn mỗi lần đến nhà rẫy chơi ngày 19/12/2020, Đinh T. (10 tuổi) lấy súng đến khu vực cách lán trại của gia đình chị Đinh Thị Bêl (27 tuổi, trú huyện Kông Chro, Gia Lai). Thấy gia đình chị Bêl đang ngồi uống rượu, T. đã nhắm và bắn 1 phát về hướng lán trại rồi bỏ chạy. Sau khi bị bắn, chị Bêl, anh Đinh Mênh (27 tuổi, chồng Bêl) và con nhỏ mới sinh bị thương. Mâu thuẫn trong lúc nhậu, bắn hàng xóm tử vong: Do có mâu thuẫn trong lúc nhậu từ trước. Bực tức tối 26/11/2020, Đ.X.H. (42 tuổi, trú huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) sang nhà ông N.T.T. (49 tuổi, trú cùng địa phương với H.) trong lúc ông T. đang xem ti vi tại phòng khách của gia đình thì bất ngờ H. xông vào dùng súng bắn thẳng vào vùng ngực của ông T. khiến nạn nhân tử vong. Tranh giành địa bàn đánh bắt cá, dùng súng bắn chết người: Ngày 18/11/2020, Trần Minh Trường (SN 1988, trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cùng với em trai đi đánh cá thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người đánh cá ở địa phương khác. Trường đã dùng súng tự chế bắn vào đối phương khiến ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1970, trú huyện Thạch Hà) bị thương nặng và chết khi đang trên đường đi cấp cứu. >>> Xem thêm video: Dùng súng bắn chết vợ rồi khống chế 4 người làm con tin. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Dùng súng hoa cải bắn chết bạn: Ngày 19/5, tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, do mâu thuẫn trong sinh hoạt dẫn đến xô xát, va chạm giữa 2 nhóm thanh niên. 1 đối tượng đã sử dụng súng hoa cải tự chế bắn về phía đối phương, khiến V.V.V (SN 2004, trú huyện Hải Hà) bị thương tích nặng và tử vong sau đó. Dùng súng bắn thương vong 2 người thân: Ngày 6/5, Nguyễn Hữu Anh (29 tuổi, trú huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đến nhà ông Nguyễn Hữu Châu (51 tuổi trú cùng địa phương; ông Châu là anh họ của Anh) giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Anh rút súng tự chế bắn ông Châu bị thương nặng. Khi người thân của nạn nhân gọi ông Nguyễn Hữu Hiếu (65 tuổi, là chú ruột của Anh) đến để đưa ông Châu đi cấp cứu, khi tới nơi thì xảy ra mâu thuẫn với Anh. Anh tiếp tục rút súng bắn ông Hiếu tử vong. "Đại gia" dùng súng bắn chết 2 người: Sáng 30/4, Ngô Quang Hưng (SN 1979), Nguyễn Đức Nghị (SN 1970, cùng trú TP.Vinh, Nghệ An) và và Đặng Ngọc Anh (SN 1956, trú TP.HCM) đến gọi Cao Trọng Phú (SN 1962, trú TP.Vinh) ra để giải quyết nợ nần trong thời gian làm ăn thì xảy ra mâu thuẫn. Phú đã rút súng ngắn bắn các nạn nhân khiến Hưng và Anh tử vong. Riêng Nghị thấy vậy hoảng sợ chạy trốn nên thoát nạn. Tại địa phương, Phú được đánh giá có kinh tế khá giả, là 1 giang hồ có tiếng. Con rể dùng súng AK bắn chết bố mẹ vợ: Ngày 28/4, Trịnh Đức H. (SN 1983, trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) - mang hàm đại úy, giữ chức Đồn phó nghiệp vụ Đồn biên phòng Phiêng Pằn đã dùng súng bắn chết bố mẹ vợ là ông Phạm Thanh T. (SN 1965) và bà Cao Thị T. (SN 1963) tại nhà riêng của vợ chồng ông này. Sau khi gây án, H. đã tự tử. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn gia đình. Mâu thuẫn tại tiệc cưới, dùng súng bắn chết người: Ngày 28/3, ngồi cùng bàn trong tiệc cưới, giữa Phạm Văn Phúc (SN 1983, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) và anh N.V.H. (SN 1982, trú phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) đã xảy ra mâu thuẫn. Khi cả 2 ra bãi đất trống để giải quyết, Phúc đã dùng loại súng ngắn, dạng súng bắn đạn chì bắn anh H. thiệt mạng, rồi lên ô tô bỏ trốn. Tuy nhiên, Phúc đã bị Công an bắt ngay sau đó. Giải quyết mâu thuẫn bằng súng 3 người thương vong: Tối 8/1, tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Phạm Tuấn Hưng (45 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi) và Nguyễn Công Mạnh (28 tuổi, cả 3 cùng ngụ huyện Đồng Phú) tổ chức ăn nhậu. Trong lúc nhậu, Hưng điện thoại cho Huỳnh Văn Vinh (38 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, cả 2 nhóm đã xảy ra hỗn chiến. Hưng dùng súng bắn vào đám đông khiến Mạnh, Cường bị thương và L.V.L (bạn của Vinh) tử vong. Bé trai 10 tuổi dùng súng bắn bị thương 3 người trong nhà chị ruột: Do thường xuyên la mắng, chửi bới và không cho ăn mỗi lần đến nhà rẫy chơi ngày 19/12/2020, Đinh T. (10 tuổi) lấy súng đến khu vực cách lán trại của gia đình chị Đinh Thị Bêl (27 tuổi, trú huyện Kông Chro, Gia Lai). Thấy gia đình chị Bêl đang ngồi uống rượu, T. đã nhắm và bắn 1 phát về hướng lán trại rồi bỏ chạy. Sau khi bị bắn, chị Bêl, anh Đinh Mênh (27 tuổi, chồng Bêl) và con nhỏ mới sinh bị thương. Mâu thuẫn trong lúc nhậu, bắn hàng xóm tử vong: Do có mâu thuẫn trong lúc nhậu từ trước. Bực tức tối 26/11/2020, Đ.X.H. (42 tuổi, trú huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) sang nhà ông N.T.T. (49 tuổi, trú cùng địa phương với H.) trong lúc ông T. đang xem ti vi tại phòng khách của gia đình thì bất ngờ H. xông vào dùng súng bắn thẳng vào vùng ngực của ông T. khiến nạn nhân tử vong. Tranh giành địa bàn đánh bắt cá, dùng súng bắn chết người: Ngày 18/11/2020, Trần Minh Trường (SN 1988, trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cùng với em trai đi đánh cá thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người đánh cá ở địa phương khác. Trường đã dùng súng tự chế bắn vào đối phương khiến ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1970, trú huyện Thạch Hà) bị thương nặng và chết khi đang trên đường đi cấp cứu. >>> Xem thêm video: Dùng súng bắn chết vợ rồi khống chế 4 người làm con tin. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.