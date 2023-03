Kinh hoàng những vụ ô tô lao xuống vực và cảnh báo từ chuyên gia

Ô tô lao xuống vực ở Lâm Đồng, 2 ông cháu tử vong: Khoảng 10h45 ngày 23/3, xe Ford Everest do ông Dương Tấn Vinh (54 tuổi, ngụ xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng TP Đà Lạt - TP Bảo Lộc. Trên xe còn có bé gái P.D.C.N. (4 tuổi, cháu ngoại của ông Vinh). Khi đến cầu Nau Sri nằm trên đường tránh phía Nam quốc lộ 20 (thuộc địa bàn xã Lộc Nga,TP Bảo Lộc), ô tô lao qua phía bên trái cây cầu rồi rơi xuống vực sâu khoảng 40m. Hậu quả, chiếc ô tô bị va đập biến dạng, ông Vinh tử vong tại chỗ, cháu N. chết trên đường đi cấp cứu. Xe tải chở hàng lao xuống vực, 4 người bị thương: Rạng sáng 3/2, ô tô tải do Lê Đức Mạnh (23 tuổi, thường trú ở xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển hướng từ thành phố Hà Giang đi huyện Đồng Văn khi đi đến Quốc lộ 4C huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang xe mất phanh lao xuống ta luy âm sâu khoảng 15m. Hậu quả, 4 người ngồi trên xe tải bị thương, ô tô hư hỏng. Xe ô tô lao xuống vực, 3 người thiệt mạng: Khoảng 8h30 ngày 28/1, tại Km 5+800, tuyến TL 108, thuộc địa phận xã bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, ô tô đang chở 18 người, do anh K.V.T. (SN 1968, trú tại Thuận Châu, Sơn La) điều khiển đã bất ngờ lao xuống vực sâu khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương nặng. Tại hiện trường, ô tô 29 chỗ bị biến dạng. Được biết, toàn bộ hành khách trên xe cùng đi ăn đám cưới. Lao xuống vực sâu, tài xế xe tải chở nước ngọt tử vong: Khoảng 14h45 ngày 30/1, tài xế Nguyễn Văn C. (SN 1990, trú tại tỉnh Cà Mau) điều khiển xe tải BKS 51C-91095 chở theo lượng lớn nước ngọt đóng chai, lưu thông theo hướng quốc lộ 14 rẽ vào đường Thái Phiên, phường Nghĩa Tân (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Khi đang chuẩn bị vào đến kho hàng của Công Ty TNHH MTV Win Win, chiếc xe bất ngờ lao xuống vực sâu gần sân bóng Tỉnh đoàn Đắk Nông. Hậu quả, tài xế C. tử vong tại chỗ, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, hàng trăm thùng nước bẹp dúm. Ô tô lao xuống cống sâu trong đêm, 1 người tử vong, 2 người bị thương: Chiều 16/12/2022, ô tô biển kiểm soát 24A.00386 di chuyển với tốc độ khoảng 45 - 50 km/h trên phố 30/4, hướng từ Sân quảng trường trung tâm ra Nhà thi Đấu đa năng tỉnh Lào Cai (địa phận phường Bình Minh, TP Lào Cai) thì bất ngờ rơi xuống cống sâu. Hậu quả, làm 1 người chết và hai người bị thương. Ô tô bất ngờ lao xuống vực sâu, 3 người bị thương nặng: Khoảng 3h30 ngày 9/12/2022, tại km 138 + 500m Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Phiêng Xa, xã Đồng Tân, huyện Mai Châu (Hòa Bình) xe taxi loại 5 chỗ BKS: 26A-143.53 do tài xế Lương Thế Anh (SN 2003, trú tại thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu, Sơn La) điều khiển bất ngờ rơi xuống vực (sâu khoảng 120m) bên phải đường theo hướng Hà Nội - Sơn La. Hậu quả khiến 3 người bị thương nặng. Ô tô bán tải lao xuống vực sâu, 3 người thương vong: Trưa 21/9/2022, tại địa phận xã Đồng Tâm, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xe ô tô bán tải mang BKS 29C-498.07 do tài xế N.V.T. (SN 1992, ngụ huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) điều khiển chở 2 người bất ngờ lao xuống taluy âm, sâu khoảng hơn 50m. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương nặng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ô tô lao xuống vực khiến 5 người trong gia đình bị thương nặng: Sáng 30/4/2022, tại km 19+200, tỉnh lộ 136, thuộc địa phận bản Chăn Nuôi, xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, tài xế sinh năm 1985, trú tại Hà Nội điều khiển xe ô tô chạy theo hướng Tam Đường đi thành phố Lai Châu, chở theo vợ và 3 con, khi di chuyển đến địa điểm trên thì mất lái, lao xuống vực. Vụ tai nạn đã làm xe ô tô bị hư hỏng nặng, hai cháu nhỏ bị gãy đùi trái, 3 người còn lại bị đa chấn thương. Theo các chuyên gia, việc lái xe đường dài liên tục có thể khiến các tài xế buồn ngủ, mất tập trung, dễ gây tai nạn. Vì thế không nên lái xe liên tục quá 4 tiếng; Nếu buồn ngủ nên dừng xe bên đường chợp mắt khoảng 15-20 phút trước khi tiếp tục hành trình; Hoặc có thể mở cửa kính giúp không khí lưu thông, tăng sự tỉnh táo; Ăn uống đầy đủ dưỡng chất, nhai kẹo, mở nhạc... cũng là những cách giúp tài xế tập trung... >>> Xem thêm video: Chở con đi học, 3 mẹ con thiệt mạng khi va chạm với xe tải. Nguồn: Kienthuc.net.

