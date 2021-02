Khu du lich tâm linh Yên Tử vắng lặng giữa dịch COVID-19

Sáng mùng 7 Tết Tân Sửu, khu danh thắng Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) vắng vẻ lạ thường so với mọi năm bởi du khách các tỉnh không đến được Quảng Ninh do dịch COVID-19. Trao đổi với PV, một cán bộ Ban Quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử, cho biết chùa vẫn đón tiếp du khách. Tuy nhiên, do đang có dịch COVID-19 nên người dân hạn chế đến những nơi đông người. Còn du khách các tỉnh không về được Quảng Ninh nên khu vực Yên Tử rất vắng. Hàng quán cũng chưa bán hàng do vắng khách. Cảnh đìu hiu tại khu du lịch tâm linh nổi tiếng bậc nhất Việt Nam Con đường dẫn vào khu tâm linh không một bóng người. Phương tiện xe điện phục vụ trong khu Yên Tử cũng nằm yên tại chỗ. Hàng năm, khu vực khai hội Yên Tử chật kín người nhưng năm 2021 thì vắng lặng y tờ. Quang cảnh đìu hiu tại khu vực Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử ngày đầu năm mới. Không có người đến dâng hương, vãn cảnh khiến Yên Tử càng thêm tĩnh lặng giữa rừng núi Cáp treo lên Chùa Đồng đã tạm ngừng hoạt động. Nhân viên trực bảo vệ không cho du khách đến gần để bảo đảm an toàn. Khu vực nhà sàn Tùng Lâm cũng trở nên tiêu điều, vắng lặng. Những tuyến đường trong khuôn viên Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử không tiếng bước chân. Không một hàng quán mở cửa Thậm chí, khu vực bán đồ lưu niệm Yên Tử còn dựng rào, không nhân viên trực bán

