Khởi tố cửa hàng trưởng gây thất thoát của Nhà nước hơn 1,9 tỷ đồng

Lực lượng chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Thanh Mộng để điều tra về vụ án làm thất thoát của Nhà nước hơn 1,9 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thanh Mộng (37 tuổi, ngụ 53C/8, khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Mộng nguyên là Cửa hàng trưởng cửa hàng lương thực thực phẩm An Bình về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Phan Thanh Mộng.

Theo cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ, Phan Thanh Mộng với nhiệm vụ được giao là Cửa hàng trưởng Cửa hàng lương thực, thực phẩm An Bình, có địa chỉ 70/2 Lộ Vòng Cung, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thuộc Trung tâm Phân phối hàng tiêu dùng – Công ty lương thực Sông Hậu (thời điểm xảy ra vụ việc, Công ty lương thực Sông Hậu trực thuộc Tổng công ty lương thực Miền Nam là công ty 100% vốn Nhà nước). Cửa hàng này có chức năng phân phối các mặt hàng lương thực, thực phẩm.

Trong thời gian làm việc tại cửa hàng, từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2017, Phan Thanh Mộng không được trực tiếp bán hàng nhưng đã tự ý bán hàng, xuất bán sữa Vinamilk các loại cho khách hàng nhưng không lập hợp đồng mua bán, hồ sơ đánh giá khách hàng công nợ, tự ý tạm ứng hàng hóa, bỏ ngoài sổ sách kế toán, vi phạm nguyên tắc bán hàng của Công ty lương thực Sông Hậu; gây thiệt hại hơn 6.700 thùng sữa các loại, tương đương số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Sau đó, Phan Thanh Mộng đã khắc phục số tiền hơn 160 triệu đồng, hiện còn gây thiệt hại cho Công ty lương thực Sông Hậu số tiền là hơn 1,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ còn thụ lý đơn tố giác của 5 người khác về việc Phan Thanh Mộng cấu kết, vay mượn tiền, chiếm đoạt tổng cộng với số tiền gần 20 tỷ đồng. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều ra mở rộng vụ án./.