Xã hội

Phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy ở Ninh Bình

Công an xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình vừa kiểm tra, phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Gia Đạt

Ngày 20/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Công an xã Vĩnh Trụ vừa kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

5.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

4 đối tượng bị bắt gồm Phạm Hải Văn, sinh năm 1995; Phạm Hồng Quân, sinh năm 2003, cùng trú tại xã Vĩnh Trụ; Vũ Minh Hiếu và Vũ Đức Quang, sinh năm 2000, cùng trú tại xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình. Trong đó, Phạm Hải Văn là đối tượng bán ma túy cho Phạm Hồng Quân, Vũ Minh Hiếu và Vũ Đức Quang mua về để sử dụng trái phép.

Thi hành Lệnh khám xét nhà của Phạm Hải Văn, Công an xã Vĩnh Trụ phát hiện, thu giữ 159 viên ma túy tổng hợp (ma túy ngựa), 4 gói nilon chứa ma túy tổng hợp dạng đá, tiền mặt và một số vật chứng có liên quan.

>>> Xem thêm video: Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn.

Nguồn: ĐTHĐT.
#ma túy #Ninh Bình #bắt giữ #đối tượng #công an

