Công an Hà Nội bắt giữ đối tượng truy nã khi đang đi dạo công viên

Ngày 20/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng truy nã Đặng Sử Đức (SN 1998; thường trú tại: xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Cướp tài sản”.

Đối tượng truy nã Đặng Sử Đức tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA Hà Nội).

Theo hồ sơ, ngày 18/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đức về tội “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 28/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm (cũ) đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Quyết định truy nã Đặng Sử Đức. (Ảnh: CA Hà Nội).

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Cầu Giấy đã phát hiện Đức xuất hiện trên địa bàn phường. Tổ công tác của Công an phường nhanh chóng triển khai, lập kế hoạch bắt giữ đối tượng. Ngày 15/12/2025, Công an phường Cầu Giấy đã bắt giữ thành công Đức tại cổng công viên Cầu Giấy.

Hiện Công an phường Cầu Giấy đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.

