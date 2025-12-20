Hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình thuế: Những bước không thể bỏ qua

Trước yêu cầu chuyển đổi theo mô hình thuế mới, hộ kinh doanh đứng trước nhiều thay đổi về phương pháp tính thuế, hóa đơn điện tử và sổ sách kế toán.
Xuất hiện tại sân bay với phong cách trẻ trung, nữ diễn viên Sam khiến nhiều người bất ngờ khi được khen ngợi “như thế hệ 2K”.
Đặng Sử Đức là đối tượng bị truy nã về tội cướp tài sản, đã bị lực lượng Công an bắt giữ tại cổng công viên Cầu Giấy.
Dự báo thời tiết 20/12/2025, miền Bắc vẫn có sương mù vào sáng sớm, sau tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh. Trung Bộ mưa rào rải rác, Nam Bộ ngày nắng.
Nguyễn Nam Khánh, cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
Một số địa phương trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh.
Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Tiến hành kiểm tra 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 1 gói cần sa.
Một người đàn ông ở Hà Nội mới bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng khi đầu tư sàn giao dịch tài chính qua website giả mạo ngân hàng Mỹ.
Để bán được sữa giả, nhóm Công ty Z Holding ký hợp đồng với KOLs để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, chính nhóm KOLs đem lại doanh thu chủ yếu.
Bộ Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ các nội dung liên quan đến quy trình xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11.
Công tác bàn giao 52 thuyền viên bị nạn cho lực lượng chức năng trên đảo Song Tử Tây thuộc Quân chủng Hải quân được thực hiện đầy đủ, an toàn.
Cơ quan Công an Nghệ An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối 2 đối tượng về tội "Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa khám phá nhanh 04 vụ, bắt giữ 05 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và hàng cấm.
Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đã đấu tranh và nhanh chóng bắt giữ 2 nhóm đối tượng, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản.
TAND khu vực 12 - Hải Phòng vừa tổ chức phiên tòa xét xử hình sự trực tuyến nhóm đối tượng tụ tập mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.
Các cán bộ Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá bị khởi tố do bị cáo buộc đã nhận tiền để không gây khó khăn, đẩy nhanh thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng.
UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở, nứt đê, sụt lún chân đê Cà Lồ - Nam Viêm, đe dọa an toàn đê và đời sống người dân phường Phúc Yên.
Cao tốc Cam Lộ - La Sơn được Bộ Xây dựng làm lễ khởi công mở rộng lên 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.
B.V.N thừa nhận vào tối ngày 5/12/2025 đã đăng hình ảnh với nội dung thông báo chốt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai.
Vũ Xuân Tiến trực tiếp mang tiền của hợp tác xã (HTX) đi gửi tiết kiệm, nhưng lại gửi vào sổ tiết kiệm cá nhân rồi tự ý rút trước hạn để sử dụng.
Cơ quan chức năng vừa xử phạt hơn 400 triệu đồng và đình chỉ 4 tháng hoạt động đối với cơ sở sơ chế cà phê tại xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La.