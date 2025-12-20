Nhiều nơi công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 cho học sinh

Một số địa phương trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội vừa có thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho học sinh các cấp kéo dài 5 ngày (từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 4 tháng Giêng). Do thời gian nghỉ trùng với các ngày cuối tuần, tổng số ngày nghỉ thực tế của học sinh Thủ đô có thể lên tới 9 ngày liên tiếp.

Tại TP HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho hay, Sở đang đề xuất và trình UBND TP HCM phương án nghỉ Tết cho học sinh trên địa bàn.

Thời gian nghỉ dự kiến từ 25 tháng Chạp (thứ Năm, 12/2/2026) đến hết mùng 6 tháng giêng (Chủ nhật, 22/2/2026). Tổng số ngày nghỉ dự kiến là 11 ngày. Ngày học cuối cùng là 24 tháng Chạp (thứ Tư, 11/2/2026). Ngày đi học lại sẽ là mùng 7 tháng Giêng (thứ Hai, 23/2/2026).

Quảng Ninh quyết định cho học sinh nghỉ Tết từ 29 tháng Chạp đến hết ngày 12 tháng Giêng, tạo nên một trong những kỳ nghỉ dài nhất cả nước.

Hà Tĩnh cũng đã ban hành kế hoạch cho học sinh nghỉ Tết từ 26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng.

Cần Thơ cũng xác định thời gian nghỉ Tết của học sinh từ ngày 12 đến 22/2/2026, tương ứng 11 ngày liên tiếp. Tây Ninh cho học sinh nghỉ sớm từ 24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng, tổng cộng 12 ngày.

Việc nhiều địa phương cho học sinh nghỉ Tết dài ngày được đánh giá là phù hợp với đặc thù đi lại cao điểm dịp cuối năm, đồng thời tạo điều kiện để học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau học kỳ I. Các Sở Giáo dục và Đào tạo đều khẳng định việc bố trí lịch nghỉ vẫn phải bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định, không làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.