Kết cục buồn của những “hot girl" xinh đẹp bán thân nuôi miệng

"Hot girl" bán dâm, trộm gần 170 triệu đồng của khách: Mới đây, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tạm giữ Lã Thị Ngọc (SN 1993, ngụ tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Lã Thị Ngọc lấy tên là An trên mạng xã hội kết bạn làm quen với anh Đ.H.N. (SN 1992, ngụ quận Phú Nhuận). Sau một thời gian nói chuyện qua lại, anh N. rủ An tới nhà để tâm sự theo kiểu hình thức mại dâm biến tướng và nhận được sự đồng ý. Ngày 16/8, anh N. đưa An về nhà ở phường 3, quận Phú Nhuận để tâm sự và quan hệ tình dục. Sau đó, anh N. dùng điện thoại chuyển vào cho An 20 triệu đồng thì An mượn thêm 20 triệu đồng nữa. Quá trình anh N. chuyển tiền qua tài khoản, An nhớ mật khẩu. Lợi dụng lúc anh N. ngủ, An lấy điện thoại của anh N. vào app chuyển 7 lần tiền với số tiền là 168 triệu đồng vào 2 tài khoản là của An và một người bạn ở ngân hàng Techcombank. "Hot girl" 22 tuổi điều hành đường dây bán dâm liên tỉnh: Ngày 3/10/2020, tại thời điểm kiểm tra hành chính khách sạn Vân Anh thuộc tổ 9, phường Phan Thiết, TP.Tuyên Quang, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú huyện Chiêm Hóa) cùng 3 đối tượng đang thực hiện hành vi bán dâm. Lan là người đứng ra thỏa thuận, ngã giá và trực tiếp thu tiền của khách mua dâm với giá cao. Sau đó Lan sẽ chọn gái bán dâm theo yêu cầu của khách để hưởng tiền chênh lệch. Mỗi lần môi giới, Lan trả cho gái bán dâm số tiền thấp hơn nhiều so với số tiền Lan đã nhận của khách mua dâm. Tú bà xinh đẹp điều hành đường dây bán dâm 5 triệu: Ngày 8/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Cao Thị Ninh (tức "Cao Kiều", SN 1992, ngụ căn hộ 1902, ở tầng 19, chung cư Tecco, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ đường dây mua bán dâm chuyên nghiệp do Ninh điều hành. Đây là đường dây mua bán dâm do Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá tại khách sạn Phú Hưng, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa. Thời điểm bị bắt quả tang, Cao Thị Ninh cùng với 3 cô gái trẻ đẹp khác đang tổ chức bán dâm cho 4 khách tại các phòng của khách sạn này. Tú bà chưa tròn 18 tuổi trong đường dây mại dâm giá 25 triệu đồng/đêm: Ngày 17/4/2020, Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ ở Chung cư Imperia Garden (thuộc phường Thanh Xuân Trung). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại đây đang có một số thanh niên cả nam lẫn nữ sử dụng ma túy và mua bán dâm. Quỳnh, "tú bà" liên hệ và thỏa thuận giá bán dâm với khách hàng. Sau khi đã chốt giá, khách nhắn thông tin thời gian, địa chỉ để Quỳnh điều gái mại dâm tới phục vụ. "Hot girl" điều hành đường dây bán dâm cho khách Hàn Quốc: Ngày 16/12/2019, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt đối tượng Nguyễn Hải Yến, ở tỉnh Hải Dương về hành vi môi giới mại dâm. Trời phú cho nhan sắc thuộc vào hàng hot girl, Yến dễ dàng tiếp cận với một số người nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc đang sống và làm việc ở khu vực quận Cầu Giấy, thường xuyên đến những quán karaoke hay khách sạn lưu trú. Từ đây, Yến dần gạ gẫm những người nước ngoài này mua dâm. >>>>> Xem thêm video: Sáu nhân viên nhà hàng môi giới mại dâm, phục vụ khách sử dụng ma túy. Nguồn: ANTV.

"Hot girl" bán dâm, trộm gần 170 triệu đồng của khách: Mới đây, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tạm giữ Lã Thị Ngọc (SN 1993, ngụ tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Lã Thị Ngọc lấy tên là An trên mạng xã hội kết bạn làm quen với anh Đ.H.N. (SN 1992, ngụ quận Phú Nhuận). Sau một thời gian nói chuyện qua lại, anh N. rủ An tới nhà để tâm sự theo kiểu hình thức mại dâm biến tướng và nhận được sự đồng ý. Ngày 16/8, anh N. đưa An về nhà ở phường 3, quận Phú Nhuận để tâm sự và quan hệ tình dục. Sau đó, anh N. dùng điện thoại chuyển vào cho An 20 triệu đồng thì An mượn thêm 20 triệu đồng nữa. Quá trình anh N. chuyển tiền qua tài khoản, An nhớ mật khẩu. Lợi dụng lúc anh N. ngủ, An lấy điện thoại của anh N. vào app chuyển 7 lần tiền với số tiền là 168 triệu đồng vào 2 tài khoản là của An và một người bạn ở ngân hàng Techcombank. "Hot girl" 22 tuổi điều hành đường dây bán dâm liên tỉnh: Ngày 3/10/2020, tại thời điểm kiểm tra hành chính khách sạn Vân Anh thuộc tổ 9, phường Phan Thiết, TP.Tuyên Quang, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Thị Lan (SN 1998, trú huyện Chiêm Hóa) cùng 3 đối tượng đang thực hiện hành vi bán dâm. Lan là người đứng ra thỏa thuận, ngã giá và trực tiếp thu tiền của khách mua dâm với giá cao. Sau đó Lan sẽ chọn gái bán dâm theo yêu cầu của khách để hưởng tiền chênh lệch. Mỗi lần môi giới, Lan trả cho gái bán dâm số tiền thấp hơn nhiều so với số tiền Lan đã nhận của khách mua dâm. Tú bà xinh đẹp điều hành đường dây bán dâm 5 triệu: Ngày 8/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Cao Thị Ninh (tức "Cao Kiều", SN 1992, ngụ căn hộ 1902, ở tầng 19, chung cư Tecco, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ đường dây mua bán dâm chuyên nghiệp do Ninh điều hành. Đây là đường dây mua bán dâm do Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá tại khách sạn Phú Hưng, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa. Thời điểm bị bắt quả tang, Cao Thị Ninh cùng với 3 cô gái trẻ đẹp khác đang tổ chức bán dâm cho 4 khách tại các phòng của khách sạn này. Tú bà chưa tròn 18 tuổi trong đường dây mại dâm giá 25 triệu đồng/đêm: Ngày 17/4/2020, Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ ở Chung cư Imperia Garden (thuộc phường Thanh Xuân Trung). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại đây đang có một số thanh niên cả nam lẫn nữ sử dụng ma túy và mua bán dâm. Quỳnh, "tú bà" liên hệ và thỏa thuận giá bán dâm với khách hàng. Sau khi đã chốt giá, khách nhắn thông tin thời gian, địa chỉ để Quỳnh điều gái mại dâm tới phục vụ. "Hot girl" điều hành đường dây bán dâm cho khách Hàn Quốc: Ngày 16/12/2019, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt đối tượng Nguyễn Hải Yến, ở tỉnh Hải Dương về hành vi môi giới mại dâm. Trời phú cho nhan sắc thuộc vào hàng hot girl, Yến dễ dàng tiếp cận với một số người nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc đang sống và làm việc ở khu vực quận Cầu Giấy, thường xuyên đến những quán karaoke hay khách sạn lưu trú. Từ đây, Yến dần gạ gẫm những người nước ngoài này mua dâm. >>>>> Xem thêm video: Sáu nhân viên nhà hàng môi giới mại dâm, phục vụ khách sử dụng ma túy. Nguồn: ANTV.