Karaoke “chui” bất tuân lệnh cấm: Bi hài những cái kết có…1-0-2

“Thánh chửi” Dương Minh Tuyền bị bắt quả tang bay lắc trong quán karaoke: Rạng sáng 29/7, khi kiểm tra quán karaoke Phan Tom, Công an TP Ninh Bình phát hiện 13 nam nữ thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy và bay lắc tập thể. Trong số đó có Dương Minh Tuyền (35 tuổi, trú tại Bắc Ninh, còn được gọi là "thánh chửi"). Cảnh sát thu giữ tại hiện trường hơn 2,6 gram ketamine cùng 0,475 gram ma túy dạng kẹo. 11/13 người dương tính với chất ma túy. Chủ quán karaoke “mời” khách hát, sử dụng ma tuý: Rạng sáng 29/7, Công an huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc kiểm tra Karaoke M&M thuộc xã Tam Hồng phát hiện có 9 nam, nữ thanh niên đang mở nhạc “bay lắc”, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, các đối tượng khai nhận được Hoàng Duy Luân, chủ quán M&M rủ cùng vào phòng hát và sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, 8/9 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đi hát karaoke, vừa bị phạt tiền, vừa bị cách ly: Kiểm tra karaoke Anh Tươi, Cơ sở 2 rạng sáng 29/7, lực lượng chức năng phường Hà Tu và công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) phát hiện có 30 người đang hát tại 5 phòng. Chủ quán sau đó bị phạt 15 triệu đồng, 30 khách bị phạt mỗi người 2 triệu đồng. Cả chủ và khách hát đều bị cách ly phòng dịch. Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke ở Hải Phòng điều nữ tiếp viên phục vụ khách ngoại: Mới đây, Công an quận Ngô Quyền đã đề xuất UBND quận này phạt hành chính chủ quán karaoke Ori, địa chỉ 119 phố Văn Cao vì bất chấp lệnh cấm, điều nữ tiếp viên phục vụ 5 khách nước ngoài.Đêm 27/7, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất quán karaoke Ori, số 119 Văn Cao, thuộc phường Đằng Giang phát hiện 5 khách nam là người nước ngoài và 3 nữ nhân viên đang hát. Mang ma túy bay lắc ở Karaoke BadBoy, 9 đối tượng bị đề nghị khởi tố: Mới đây, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các tội tàng trữ ma túy, mua bán trái phép chất ma túy. 1h30 sáng 25/7, kiểm tra quán Karaoke Bad boy (huyện Bình Giang), cảnh sát phát hiện 48 trường hợp có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, 43/48 dương tính với ma túy. Thác loạn ma túy còn chống đối lực lượng làm nhiệm vụ: Rạng sáng 30/7, CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra quán Karaoke Newstar trên đường Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi phát hiện tại 2 phòng hát ở quán Karaoke Newstar có 14 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy. Khi phát hiện Công an, một số đối tượng đã có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ nhiều loại ma túy do các đối tượng đang sử dụng. Test nhanh, hầu hết các đối tượng đều dương tính với ma túy. Bị tạm giữ vì chuẩn bị ma túy để tổ chức sinh nhật trong quán karaoke: Khoảng 14h30 chiều 21/7, lực lượng công an Hải Phòng kiểm tra karaoke Phố Núi, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên phát hiện 44 đối tượng đang “bay lắc”, thu giữ nhiều viên nén nghi ma túy. 36 đối tượng sau đó có kết quả dương tính ma túy. Điều tra cho thấy, Nguyễn Xuân Hợp cùng các đối tượng Tuấn, Chiến, Nam cùng trú tại thị trấn Minh Đức, chuẩn bị ma túy để tổ chức sinh nhật cho Hợp tại quán karaoke Phố Núi. Hợp, Chiến, Tuấn, Nam bị tạm giữ về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phá cả “chuồng cọp” tầng thượng quán karaoke để trốn khi bị kiểm tra: Khi bị cảnh sát bất ngờ kiểm tra tối ngày 9/7, nhiều “dân chơi” tại quán karaoke Linh Dương ở số 82 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội đã phá “chuồng cọp” trên tầng thượng của quán để trèo sang mái nhà khác nhằm trốn thoát song vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện. 30 người trong quán hát đã bị Công an quận Đống Đa củng cố hồ sơ xử lý. >>> Mời độc giả xem thêm video Dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người vẫn tìm đến các quán karaoke. Nguồn: VTV 24

