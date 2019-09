Hy hữu những vụ “người chết sống dậy” khi đã được lập bàn thờ

1. Người phụ nữ mất tích 22 năm quay trở về: Ngày 4/7/2019, hơn 1.000 người đã kéo đến nhà ông Nguyễn Kim Tản (51 tuổi, ngụ ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, H.Đông Hài, Bạc Liêu) để tận mắt chứng kiến cảnh " người chết trở về" là chị Nguyễn Kim Hỏn, 43 tuổi, em ruột ông Tản. Đây là người phụ nữ lưu lạc 22 năm ở Trung Quốc mà gia đình tưởng đã chết nên khai tử và hàng năm đều làm đám giỗ. Một người phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện của chị Hon lên mạng xã hội. Theo người này, khoảng 16h ngày 30/6/2019, người nhà của bà tại Lạng Sơn cùng với các thành viên trong CLB Thắp sáng niềm tin nhìn thấy 1 phụ nữ lang thang tại cửa khẩu giáp biên giới Trung Quốc rồi đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn rồi đăng thông tin lên facebook. 2. Trở về sau 30 năm mất tích: Ngày 10/3/2019, ông Cao Thế Tưởng, trú tại xã Xuân Tân (Xuân Trường, Nam Định) nhận được cuộc điện thoại từ ông Đặng Duy Lộc, Trưởng Công an xã Xuân Tân để hỏi về việc gia đình ông có ai tên là Cao Thị Dậu (sinh năm 1962) không. Khi ông Tưởng trả lời đó là chị gái mình bị mất tích từ năm 1989 thì được ông Lộc thông báo hiện bà Dậu đang ở trụ sở Công an huyện Xuân Trường, mời người thân đến nhận. Bà Dậu cho biết, bị lừa rồi họ giao bà cho ba người đàn ông Trung Quốc, bà bị đưa đến một khu rừng sâu để chăn một đàn trâu. Thỉnh thoảng, mới có người đến đưa lương thực cho bà Dậu, và mỗi khi phát hiện trâu bị đói bà thường bị đánh. Trong 30 năm bà sống trong khu rừng đó mà không biết nó thuộc nơi nào. Sau đó bà Dậu đã trốn khỏi nơi này. 3. 'Liệt sĩ' trở về sau 26 năm báo tử: Ngày 27/1/2019, vợ chồng ông Ngô An Ninh (85 tuổi) và bà Phan Thị Thu (83 tuổi, ở thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vui hơn thường lệ vì được đoàn tụ với con trai Ngô An Dương (61 tuổi) sau 40 năm thất lạc. Ngày 31/8/1993, gia đình nhận giấy báo tử, ghi rõ ông Dương hy sinh tại Campuchia trong trường hợp chiến đấu mất tích. Một năm sau ông được công nhận liệt sĩ, gia đình lập bàn thờ vọng cúng giỗ hàng năm. Tình cờ cuối năm 2018, gia đình nhận được thông báo của anh Dần người ông Dương quen trước đó, nói đã gặp ông Dương tại Campuchia. Mọi người bất ngờ, song cũng hồ nghi. Tuy nhiên, nhận được thông tin của anh Dần, tối 26/2/2019, ông Dương cùng vợ vượt hàng nghìn km trở về quê thăm gia đình. Được nhiều người tới hỏi han, ông cứ khóc rồi lại cười khi nhận ra những người bạn hồi nhỏ. Ông cảm nhận như mình được sinh ra thêm một lần nữa. 4. 'Liệt sĩ' trở về sau gần 40 năm bị báo tử: Ngày 9/11/21018, gia đình ông Phạm Trung Hiếu (53 tuổi, trú xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đông vui hơn thường lệ bởi mọi người đến chúc mừng ông được đoàn tụ với chú là Phạm Văn Bình (64 tuổi) sau 49 năm thất lạc. Ngày 21/9/1979, gia đình nhận tin ông Bình hy sinh tại Campuchia trong trường hợp chiến đấu mất tin. Thời gian sau, giấy báo tử được gửi về, ông Bình được lập bàn thờ vọng cúng giỗ hàng năm. Ở Campuchia, ông Bình học cách thích nghi với cuộc sống mới, ông đi phụ hồ, làm rẫy thuê để kiếm tiền nuôi bản thân. Đầu năm 2004, ông quen và lấy một phụ nữ người Campuchia và có một người con gái. Hy vọng được nhen nhóm vào đầu tháng 10/2018 khi một người đang làm giám đốc nông trường cao su ở Campuchia đăng thông tin ông Bình lên Facebook nhờ tìm người thân. Gia đình đã gọi vào số điện thoại của người đăng tin, đầu dây bên kia trả lời ông Bình đang làm công nhân ở đó. Cả gia đình vô cùng vui mừng, làm thủ tục sang Campuchia đón ông Bình về. 5. Cuộc hội ngộ mẹ con sau 22 năm mất tích trở về từ hai phương trời: Ngày 14/4/1994, trong một lần bắt xe khách từ Huế về huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam khi đến đèo Hải Vân thì xe hỏng lốp. Hành khách xuống xe và chờ sửa chữa. Bà Phạm Thị Bậu (ở thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) ngồi quán nước bên đường chờ xe. Lúc này có một phụ nữ đến vỗ vai làm quen. Người này ngồi cùng bàn với bà Bậu. Từ đây, bà bị bán sang Trung Quốc. Tháng 4/2016, bà Bậu về Việt Nam, bà Bậu hỏi về hai người con trai của mình đã hạ sinh trước khi bị bán sang Trung Quốc và được mọi người cho biết, sau mấy tháng trời không thấy tung tích của bà, họ đã gửi hai đứa ra Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Đà Nẵng. Khi đến trung tâm được nhiều nói rằng, sau một thời gian nuôi dưỡng ở đây, hai đứa được một cặp vợ chồng người Canada nhận nuôi. Sau khi bà Bậu trở về quê sau 22 năm mất tích, báo chí đăng tải nhiều bài viết. Từ những thông tin này, hai người con trai của bà đọc được. Biết mẹ mình con sống, hai người con này đã từ Canada trở về để gặp được mẹ đẻ của mình. >>> Xem thêm video: Trở về sau 37 năm được công nhận liệt sĩ. Nguồn: VTC.

