Huế: Công ty cao su Huy Anh xả thải trái phép ra môi trường

Mới đây (ngày 17/5), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Phong Điền kiểm tra phát hiện Công ty TNHH 1 thành viên cao su Huy Anh (đóng tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) có hành vi đổ, thải, đốt chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH 1 thành viên cao su Huy Anh do ông Phạm Phước Sinh (SN 1946, trú tại tỉnh Kiên Giang), làm Giám đốc có hành vi đổ chất thải rắn xuống khu vực hồ chứa nước trong khuôn viên công ty không đúng quy định về bảo vệ môi trường. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thêm 1 bãi chất thải rắn là bao bì đựng mũ cao su đã được đốt tại khu vực bãi đất trống nằm trong khuôn viên công ty. Được biết Công ty TNHH 1 thành viên cao su Huy Anh là công ty chuyên chế biến và sản xuất cao su đóng trên địa bàn huyện Phong Điền. Hiện Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm đối với công ty này

