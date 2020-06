Hôm nay 30/6, xét xử vụ nam sinh Grab bị sát hại dã man

Dự kiến sáng 30/6, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử bị cáo Đinh Văn Giáp (SN 1995) và Đinh Văn Trường (SN 2000, đều quê ở Yên Bái) về tội Giết người và Cướp tài sản. Hai bị cáo này đã sát hại xe ôm công nghệ Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa). Theo kết quả điều tra, ngày 20/9/2019, Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường rủ nhau đi từ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xuống thành phố Hà Nội thuê phòng trọ và đi chơi game. Đến ngày 26/9/2019, do hết tiền nên Giáp bàn bạc và rủ Trường buổi tối ra khu vực bến xe Mỹ Đình để cướp tài sản của lái xe ôm lấy tiền ăn tiêu. Vào khoảng 20h26, ngày 26/09/2019, Giáp và Trường đi bộ đến cổng bến xe Mỹ Đình thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và thuê anh Nguyễn Cao Sang dùng chiếc xe máy Yamaha Exciter 150, BKS: 36B5 – 443.41 chở về khu vực phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Khi anh Sang điều khiển xe máy chở Giáp và Trường đến đoạn nối Hoàng Quốc Việt kéo dài thuộc tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm thì Trường nói đi sai đường và bảo anh Sang quay lại. Khi anh Sang quay xe lại thì bị chết máy nên dựng chân chống kiểm tra tình trạng hư hỏng của xe. Lợi dụng lúc anh Sang sơ hở, Giáp lấy con dao bấm bằng kim loại, màu đen bật lưỡi dao, cầm dao ngược (mũi dao hướng vào người Giáp) đâm mạnh theo hướng từ trên xuống trúng vào gáy anh Sang. Anh Sang buông xe máy bỏ chạy được khoảng 4m thì bị rơi 1 chiếc điện thoại iphone 7 plus màu đen xuống đường. Giáp cầm dao đuổi theo thấy anh Sang bị gục ngã nghiêng bên phải. Giáp đuổi kịp cúi xuống, dùng tay trái giữ tay trái anh Sang, tay phải cầm dao ngược đâm tiếp 1 nhát trúng vào vùng lưng phải, 4 nhát vào vùng lưng trái và 1 nhát trúng mặt ngoài đùi trái anh Sang gây ra các vết thương thủng thùy dưới phổi phải, thùy dưới phổi trái, xuyên qua cơ hoành gây thủng lách của anh Sang. Anh Sang vùng bỏ chạy được khoảng 70m thì bị tử vong do mất máu cấp không hồi phục. Sau khi đâm anh Sang xong, Giáp và Trường lấy chiếc điện thoại của anh Sang kiểm tra thấy có mật khẩu nên ném xuống đường rồi lấy chiếc Yamaha Exciter 150 BKS: 36B5 – 443.41 của anh Sang bỏ trốn về tỉnh Yên Bái. Đến ngày 1/10/2019, Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường bị Cơ quan CSĐT Công An Quận Bắc Từ Liêm bắt giữ về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi phạm tội của 2 bị cáo có vị trí vai trò là ngang nhau, cùng bàn bạc, thống nhất kế hoạch sử dụng hung khí để giết người nhằm mục đích cướp tài sản. Chỉ vì không có tiền chi tiêu, cả 2 bị cáo đã ra tay sát hại nạn nhân rất dã man, tàn bạo với 7 nhát đâm nạn nhân tử vong dù cho anh Sang đã bỏ chạy. Quá trình phạm tội của các đối tượng cho thấy không còn tính người, trong cùng một thời điểm các đối tượng đã phạm 2 tội, trong đó có tội đặc biệt nghiêm trọng nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả trong trường hợp đồng phạm. Xem thêm video: Mức án nào dành cho kẻ sát hại nam sinh chạy Grab? Nguồn: VTC 14.

