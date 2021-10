Hồ Tây thành tụ điểm hẹn hò, tiềm ẩn nguy cơ “bung toang” COVID-19

Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, vào các buổi tối, người dân kéo đông đến vỉa hè bao quanh Hồ Tây để hóng mát, tâm sự. Khoảng cách an toàn phòng chống dịch COVID-19 giữa từng người không được bảo đảm. Những người tập trung vui chơi ở Hồ Tây phần đông là thanh niên. Nhiều người bất chấp nguy hiểm dịch bệnh, sẵn sàng tháo bỏ khẩu trang để chụp ảnh, ăn uống. Nhóm thanh niên vô tư tụ tập như chưa hề có dịch bệnh. Hàng rào bao quanh Hồ Tây là "điểm tựa" lý tưởng cho các cặp đôi hóng mát. Hình ảnh được PV ghi lại vào đêm 7-8/10. Rất đông người tụ tập buổi tối tại Hồ Tây. Do các cửa hàng đồ ăn, nước uống ven Hồ Tây không được phép phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về nên người dân kéo đến đây vô tư ổ chức ăn uống ngay ven hồ rồi xả rác. Mặc dù quanh khu vực Hồ Tây luôn có lực lượng công an tuần tra, nhắc nhở nhưng người dân vẫn cố tình vi phạm nguyên tắc phòng chống dịch. Video: Hàng loạt du thuyền hoang tại Hồ Tây đang chờ giải cứu

