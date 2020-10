Hình ảnh miền Trung ngập lụt chiều 19/10: Nước dâng tận nóc nhà

Nhiều đường phố, nhà dân ở trung tâm TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập nước sâu Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng không khí lạnh có cường độ ổn định kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ và nâng trục dần lên phía Bắc nên từ nay đến ngày 21-10 có mưa to đến rất to Riêng ngày 19-10, một số khu vực ven biển, trong đó có thành phố Hà Tĩnh khả năng xảy ra mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 300 - 500mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn cũng đã khiến hàng ngàn nhà dân ở thành phố Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà... bị ngập nước sâu từ 10cm đến gần 1m và đang có nguy cơ tiếp tục tăng cao. Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt Hà Tĩnh bị chia căt. Hiện nay hồ Kẻ Gỗ tỉnh Hà Tĩnh đang xả lũ với mức 900m³/s. Dự kiến lượng xả lũ sẽ tiếp tục tăng lên để đảm bảo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ. Tại Quảng Bình, nhiều địa phương đã di dời khẩn cấp 8.229 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Có hàng nghìn ngôi nhà bị cô lập. Người dân di chuyển chủ yếu bằng thuyền. Mực nước hiện trên các sông ở Quảng Bình hiện đang ở mức báo động: Sông Rào Nậy tại Đồng Tâm 13,84m trên báo động 0,84m; Sông Gianh tại Mai Hóa 7,79m trên báo động 1,29m; tại Lệ Thủy 4,88m trên mức báo động III 2,18m; tại Đồng Hới 2,28m trên báo động III 0,28m Hiện nay ở Quảng Bình vẫn tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tại nơi đây chỉ còn lại biển nước mênh mông. Nước ngập cao lên tận mái nhà. Được biết, ở Quảng Bình hiện nay nước dâng cao lịch sử hơn đỉnh lũ năm 1979. >>> Xem thêm video: Áp thấp nhiệt đới mới, diễn biến mưa lũ Miền Trung. Nguồn: VTV 1.

