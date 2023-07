Hình ảnh cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng cùng 53 bị cáo bị dẫn giải đến tòa

Trước khi phiên tòa diễn ra, sáng sớm ngày 11/7, đoàn xe chở các bị cáo lần lượt di chuyển vào TAND TP Hà Nội. Bị cáo Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) mặc áo sơ mi cộc tay kẻ caro, đeo khẩu trang xanh được dẫn giải xuống từ xe cảnh sát cùng hai bị cáo khác đến phòng xử án. Bị cáo Tô Anh Dũng bị cáo buộc 37 lần nhận hối lộ của 13 doanh nghiệp với tổng số tiền là 21,5 tỷ đồng, nhiều thứ 4 trong 21 bị cáo nhận hối lộ. 19 lần bị cáo Dũng nhận tiền trực tiếp tại phòng làm việc tại Bộ Ngoại giao, 15 lần tại các quán cà phê hạng sang tại trung tâm Hà Nội, 2 lần trước cổng trụ sở Bộ Ngoại giao và một lần nhờ vợ nhận hộ. Bị cáo Vũ Hồng Nam – cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Bị cáo Chử Xuân Dũng – cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội được dẫn giải đến toà. Một bị cáo mặc áo kín đầu, đeo khẩu trang khi bước xuống từ xe đặc chủng. Một số bị cáo được dẫn giải đến tòa. Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Trong số 54 bị cáo, 21 bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ; 24 bị cáo bị truy tố về tội đưa hối lộ; 4 bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 4 bị cáo bị truy tố về tội môi giới hối lộ. Nhóm 21 bị cáo bị cáo buộc nhận hối lộ đều là các cựu cán bộ cao cấp của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Quảng Nam. Các bị cáo bị xác định nhận hối lộ hơn 500 lượt, tổng cộng 165 tỷ đồng. Vụ án được xét xử sau 18 tháng kể từ khi những bị can đầu tiên là nhóm cán bộ thuộc Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao bị bắt ngày 28/1/2022. Theo cáo trạng, từ tháng 4/2020, Chính phủ cho phép thực hiện chuyến bay giải cứu đưa công dân hồi hương, người dân chỉ phải trả tiền vé máy bay, không mất chi phí cách ly. Sau đó là các chuyến bay combo, người dân tự nguyện trả phí toàn bộ. Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức chuyến bay combo phải xin chủ trương của UBND cấp tỉnh, thành phố - nơi thực hiện cách ly công dân về nước. Hồ sơ sau đó được gửi về Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao để đơn vị này tổng hợp, lấy ý kiến tổ công tác 5 bộ (Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải và Quốc phòng). Từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2021, cơ quan chức năng đã cấp phép và tổ chức hơn 1.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 công dân từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Riêng Bộ Ngoại giao đã đề xuất Chính phủ phê duyệt 772 chuyến bay đưa công dân về nước, trong đó có 400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo. Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với việc cấp phép chuyến bay công dân tự trả phí, một số cá nhân có thẩm quyền ở các bộ, ngành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây khó khăn, nhũng nhiễu, làm khó các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay này. Để được duyệt qua quy trình này, nhiều doanh nghiệp đã phải dùng chi phí "bôi trơn" các cá nhân liên quan trong quy trình. Cơ quan điều tra phát hiện để có chi phí "bôi trơn," nhóm 20 doanh nghiệp với hơn 100 pháp nhân phải nâng giá vé máy bay, "vẽ" thêm nhiều chi phí phát sinh với khách hàng có nhu cầu về nước giữa đại dịch. Trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương, từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2022, có 25 cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng. Đáng chú ý, cáo trạng cho thấy, nhiều bị cáo đã nhận hối lộ hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Điển hình, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 253 lần, tổng cộng 42,6 tỷ đồng; Vũ Anh Tuấn, cựu Phó phòng tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, nhận 49 lần 27,3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao 32 lần nhận 25 tỷ đồng; cựu thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận 37 lần tổng 21,5 tỷ đồng... Phiên tòa bắt đầu từ sáng 11/7 và dự kiến kéo dài 1 tháng. HĐXX gồm 5 người do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 9 kiểm sát viên. Ngoài 54 bị cáo, tòa án cũng triệu tập 46 người và 16 công ty với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Đáng chú ý, có đến 105 luật sư tham gia bào chữa cho 54 bị cáo và được xem là con số kỷ lục tại một phiên tòa do TAND TP Hà Nội xét xử. An ninh được thắt chặt tại phiên tòa. Lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa. Hình ảnh quang cảnh ngày đầu xét xử. (Ảnh: TTXVN) >>> Mời độc giả xem thêm video Hình ảnh 54 bị cáo vụ “chuyên bay giải cứu” tại phiên tòa sáng nay

