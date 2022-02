Hiện trường vụ xe giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc ở Hà Nội

Chiều 17/2, một xe ô tô giường nằm 42 chỗ khi đang lưu thông trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thì bất ngờ bốc cháy. Theo đó, chiếc ô tô giường nằm mang biển kiểm soát 36B- 007.XX khi lưu thông hướng Hà Nội đi Hà Nam đến km195+ 700 (thuộc địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội) trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thì bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra cháy, trên xe đang chở theo 10 hành khách. Phương tiện do lái xe Nông Văn Duân (SN 1976) điều khiển. Khi phát hiện xe bị bốc cháy, lái xe đã đỗ vào làn khẩn cấp. Đồng thời, hô hóa hành khách trên xe di tài sản trong xe xuống đường an toàn. Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, khoảng 10 phút xảy cháy lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông. Lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Thường Tín cũng đã có mặt để khống chế ngọn lửa, tuy nhiên do đám cháy quá lớn nên chỉ ít lâu sau chỉ còn trơ khung sắt. Hiện nguyên nhân vụ xe giường nằm cháy trơ khung trên cao tốc ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Video: Xe khách giường nằm cháy ngùn ngụt trên cao tốc ở Hà Nội.

