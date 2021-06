Hiện trường vụ tai nạn xe CSGT va chạm nữ sinh ở Hải Dương

Vụ tai nạn xe công vụ của CSGT đội 2, phòng CSGT Hải Dương va chạm với xe máy điện do một nữ sinh điều khiển xảy ra vào 15h25 ngày 25/6 tại Km6+200 quốc lộ 38B thuộc địa phận thôn Nghè, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Thời điểm trên, xe ô tô BKS 34A-003.97 do Vũ Thành C., sinh năm 1977, trú tại Hoàng Quốc Việt, TP Hải Dương điều khiển hướng huyện Gia Lộc đi huyện Thanh Miện đã va chạm với xe máy điện (không có BKS) do cháu Đ.T.N.L, sinh năm 2007, trú tại thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc điều khiển hướng ngược chiều chuyển hướng sang đường vào thôn Đươi, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc. Vụ va chạm đã dẫn đến tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe Vũ Thành C. xác định không có nồng độ cồn trong cơ thể. Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, xác định có yếu tố lỗi liên quan đến vụ tai nạn giao thông hay không để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Theo luật sư Cường, trường hợp cơ quan chức năng xác định hành vi của người lái xe ô tô là có lỗi, vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả chết người thì người lái xe sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu lỗi thuộc về nạn nhân mà nạn nhân đã tử vong thì sẽ không khởi tố vụ án hình sự, người lái xe ô tô cũng không phải bồi thường thiệt hại nhưng trong tình huống đó cần phải có hỗ trợ cho gia đình nạn nhân về mặt tình cảm, đạo đức xã hội. Vấn đề người lái xe ô tô trong trường hợp này có lỗi hay không, cơ quan chức năng sẽ làm rõ mục đích tham gia giao thông, có thuộc trường hợp ưu tiên hay không, tốc độ lúc va chạm là bao nhiêu, khả năng quan sát của tài xế như thế nào... Về nguyên tắc thì khi tham gia giao thông, mọi người đều phải tuân thủ quy định của Luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và các phương tiện giao thông khác. Với các phương tiện giao thông là xe ưu tiên thì sẽ được quyền ưu tiên trong những trường hợp mà luật có quy định (trường hợp xe cảnh sát dẫn đường hoặc trường hợp xe cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, có còi đèn...). Trường hợp xe cảnh sát giao thông đang đi tuần tra kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thông thường thì vẫn phải tuân thủ quy định pháp luật về làn đường, về tốc độ và người lái xe phải chú ý quan sát. Phân tích từ clip ghi lại vụ việc, luật sư Cường cho biết, cháu bé học sinh đi ở phía đường ngược chiều và có thể đang sang đường. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ thời điểm cháu bé chuyển hướng là thời điểm nào, khi đó khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu, người lái xe trong tình huống đó có kịp quan sát và xử lý tình huống hay không? Đồng thời sẽ làm rõ tốc độ của người điều khiển xe ô tô xem có tuân thủ quy định về tốc độ đối với đoạn đường đó không? Trường hợp kết quả xác minh cho thấy người lái xe ô tô đi đúng tốc độ, đúng phần đường, nạn nhân đột ngột chuyển hướng vào đầu xe khiến vụ tai nạn xảy ra, người lái xe ô tô sẽ không có lỗi, vụ việc được xác định là “sự kiện bất ngờ” và lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân. Tuy nhiên, kết quả xác minh mà cho thấy người lái xe ô tô chạy quá tốc độ, thiếu chú ý quan sát, nạn nhân sang đường từ xa, có thể quan sát được nhưng không giảm tốc độ dẫn đến tai nạn, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 BLHS năm 2015. Vụ tai nạn rất đau lòng khi nạn nhân còn quá trẻ tuổi, vụ việc tai nạn khiến cháu bé tử vong gây đau thương đến gia đình và lo lắng cho cộng đồng về nguy cơ tai nạn, về trật tự an toàn giao thông ở Việt Nam hiện nay. Cột bê tông vỡ sau vụ tai nạn khi xe ô tô đánh lái va quệt. Kính mắt vương vãi tại hiện trường. Dấu vết xe máy điện bị kéo lê sau vụ va chạm. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc phối hợp với VKSND cùng cấp và các đơn vị liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật. >>> Mời độc giả xem thêm video Xe CSGT Hải Dương va chạm xe máy điện do nữ sinh điều khiển.

