Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách tối 29 Tết

Tối 8/2, ông Thân Trọng Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 5 người bị thương. Tại hiện trường, chiếc xe khách đã bị lật nhào xuống ruộng.Thông tin ban đầu, khoảng 19h15 cùng ngày, tại QL1A đoạn qua xã Vĩnh Sơn, xe ô tô con BKS 74A-218.42 do ông trần Văn Quân (SN 1992) điều khiển khi xi nhan rẽ trái bị xe khách 76B-003.58 do anh Lâm Quang Tuân (SN 1983, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, trên xe có 36 người lưu thông cùng chiều tông trúng. "Vụ va chạm khiến xe khách bị lật xuống ruộng, ít nhất 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu, một số người khác bị xây xát nhẹ. Ngay khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt để đưa người bị thương đi cấp cứu và hỗ trợ đưa những hành khách khác trên xe về nghỉ tạm tại UBND xã, bố trí phương tiện đưa về quê", ông Thân Trọng Dũng thông tin. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã sớm có mặt để xử lý, cứu người bị nạn, điều tiết giao thông, điều tra vụ việc Hành khách trên xe được đưa về nghỉ tạm tại trụ sở UBND xã và được lực lượng chức năng thăm hỏi động viên. Được biết trong vụ tai nạn này có một số em nhỏ từ các tỉnh miền Nam về quê đón Tết. Chiếc xe khách đang được lực lượng cứu hộ cẩu lên, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

