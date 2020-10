Hiện trường vụ hai ô tô lao vào nhà dân khiến 3 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ hai ô tô lao vào nhà dân khiến 3 người tử vong xảy ra vào khoảng 17h20 tại tỉnh lộ 623B, thuộc thôn An Hội Nam 1, xã Nghãi Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Vào khoảng thời gian trên, xe ô tô tải mang BKS: 51C- 640.46 do Nguyễn Văn Linh điều khiển đến địa phận trên bất ngờ bị nổ lốp, mất lái rồi tông hàng loạt ô tô, xe máy trước khi lao vào 4 nhà dân ven đường Tỉnh lộ 623B. Vụ tai nạn trên khiến 2 người tử vong tại chỗ (nạn nhân được xác định là Đinh Văn Trăng SN 1978 và 1 người chưa rõ danh tính). 4 người bị thương gồm: Bùi Thị Kim Liên (SN 1984); Bùi Thị Lý (SN 1958); Lê Thị Thi (SN 1973), cả 3 đều ở thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ và tài xế ô tô con (chưa rõ danh tính). Lực lượng chức năng cùng người dân đưa người bị thương đi cấp cứu và phân làn giao thông. Tại hiện trường, cả 2 phương tiện bị hư hỏng, phần đầu chiếc ô tô con bị bẹp dúm. Đến 20h30 cùng ngày, tin từ bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, trong số các nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện, có 1 người đã tử vong do chấn thương quá nặng. Hiện vụ ô tô lao vào nhà dân khiến 3 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ Vụ tai nạn cũng khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. >>> Xem thêm video: Ô tô tông liên hoàn rồi bỏ chạy, 1 người chết, nhiều người bị thương. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

