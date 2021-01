Hé lộ nguyên nhân Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Bình Tân rơi lầu

Liên quan tới vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Bình Tân rơi lầu, ngày 29/1, cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP HCM cho biết đã có kết luận ban đầu về việc ông Đỗ Huy D. (43 tuổi) rơi lầu ở chung cư Carina, quận 8 tử vong. Ông D. là Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân, TP HCM. Theo lời khai ban đầu từ người thân trong gia đình, hơn một tháng qua ông Du có biểu hiện trầm cảm. Ông đi khám bệnh, uống thuốc điều trị "rối loạn lo âu" tại một bệnh viện ở TP.HCM. Khám nghiệm hiện trường, trích xuất một số camera an ninh tại chung cư Carina, ghi nhận lời khai nhiều hộ dân lân cận, cơ quan chức năng không phát hiện có dấu hiệu bất thường tại căn hộ ông Du đang ở. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị đa chấn thương. Từ những căn cứ thu thập được trong quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng ông Du tự tử. Trước đó, vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Bình Tân rơi lầu xảy ra vào khoảng 13h chiều 25/1, một số cư dân sống tại Block C, chung cư Carina nghe tiếng động mạnh ở khu vực hành lang chung cư nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm trên mặt đất đã tử vong. Vụ việc sau đó được nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng. Ngay khi nhận tin báo, Công an quận 8 phối hợp các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông Đỗ Huy D., sống tại tầng 12 chung cư trên. Theo một số cư dân sống tại đây cho biết, ông D. là người hiền lành, sống hòa đồng thân thiện với mọi người. Được biết, trước khi làm Chi cục Trưởng Chi cục THADS quận Bình Tân, ông D. giữ chức vụ Chi Cục Trưởng Chi cục THADS huyện Bình Chánh. >>> Xem thêm video: Chi cục trưởng Thi hành án Dân sự quận Bình Tân - TP. HCM tử vong. Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam.

Liên quan tới vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Bình Tân rơi lầu, ngày 29/1, cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP HCM cho biết đã có kết luận ban đầu về việc ông Đỗ Huy D. (43 tuổi) rơi lầu ở chung cư Carina, quận 8 tử vong. Ông D. là Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân, TP HCM. Theo lời khai ban đầu từ người thân trong gia đình, hơn một tháng qua ông Du có biểu hiện trầm cảm. Ông đi khám bệnh, uống thuốc điều trị "rối loạn lo âu" tại một bệnh viện ở TP.HCM. Khám nghiệm hiện trường, trích xuất một số camera an ninh tại chung cư Carina, ghi nhận lời khai nhiều hộ dân lân cận, cơ quan chức năng không phát hiện có dấu hiệu bất thường tại căn hộ ông Du đang ở. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị đa chấn thương. Từ những căn cứ thu thập được trong quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng ông Du tự tử. Trước đó, vụ Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Bình Tân rơi lầu xảy ra vào khoảng 13h chiều 25/1, một số cư dân sống tại Block C, chung cư Carina nghe tiếng động mạnh ở khu vực hành lang chung cư nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm trên mặt đất đã tử vong. Vụ việc sau đó được nhanh chóng trình báo cho cơ quan chức năng. Ngay khi nhận tin báo, Công an quận 8 phối hợp các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông Đỗ Huy D., sống tại tầng 12 chung cư trên. Theo một số cư dân sống tại đây cho biết, ông D. là người hiền lành, sống hòa đồng thân thiện với mọi người. Được biết, trước khi làm Chi cục Trưởng Chi cục THADS quận Bình Tân , ông D. giữ chức vụ Chi Cục Trưởng Chi cục THADS huyện Bình Chánh. >>> Xem thêm video: Chi cục trưởng Thi hành án Dân sự quận Bình Tân - TP. HCM tử vong. Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam.