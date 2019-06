Hé lộ bí mật chốn hậu trường in sao đề thi trắc nghiệm

Tháng 6/2018, chúng tôi có dịp tiếp cận nơi in sao đề thi trắc nghiệm của Sở GD-ĐT Tây Ninh. Đây là điểm thi do Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT Tây Ninh tổ chức. Nơi in sao đề thi trắc nghiệm của điểm thi này được đặt tại một góc riêng biệt trong khuôn viên Sở GD-ĐT với nhiều vòng bảo vệ nghiêm ngặt. Phía trong là điểm in sao đề thi nằm cách biệt. Phía ngoài, nơi vòng 2 và vòng 3, có công an, thanh tra, các nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ và là đầu mối giao tiếp giữa vòng bảo vệ trong với bên ngoài. Công an sẽ theo dõi 24/24h, những người không có trách nhiệm tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi. Đây là khu vực vòng 2, nơi chỉ có cán bộ an ninh bảo vệ và cán bộ thanh tra trong đoàn thanh tra. Khu vực này khép kín và tiếp giáp với vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng. Những cán bộ thanh tra ở vòng 2 là đầu mối giao tiếp giữa vòng 3 với vòng 1. Một hàng rào sắt được dựng để ngăn cách vòng 2 và vòng 3, được cán bộ an ninh bảo vệ 24/24h. Hằng ngày, những cán bộ vòng 2 có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn uống từ vòng 3 chuyển vào vòng 1. Họ cũng kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra như bát đũa, đồ ăn, đồ uống... Anh Lê Ngọc, giảng viên Trường ĐH Công Nghiệp Thực phẩm TP.HCM, là người có thâm niên hàng chục năm in sao đề thi. Anh Ngọc từng tham gia làm đề thi trắc nghiệm cho trường. Tới khi Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi THPT quốc gia với hình thức thi trắc nghiệm, anh Ngọc lại được cơ quan cử đi tham gia in sao đề với công tác thanh tra. Trong khu vực in sao đề thi không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc hay các loại điện thoại, trừ một điện thoại cố định. Mọi cuộc liên lạc phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản hoặc ghi âm... Phương tiện truyền thông duy nhất của những người đi làm công tác in sao đề thi trắc nghiệm là báo giấy. Những ngày này, các đơn "tiếp tế" liên tục có "món" báo giấy để mọi người cập nhật thông tin. "Mỗi tờ báo chúng tôi đọc không sót chữ nào. Ngày thường, nếu cầm tờ báo có trang quảng cáo là bỏ đi ngay thì nay đọc cũng thấy thú vị, thậm chí đơn vị nào quảng cáo đều biết hết" - anh Ngọc nói vui. Ngoài ra, họ cũng mang theo sách. Anh Ngọc đùa vui nếu chưa bao giờ đọc sách thì vào đây có thể đọc hết mấy quyển. Nhu yếu phẩm, vật dụng hằng ngày để cán bộ in sao đề thi sử dụng như bình thủy chứa nước nóng pha cà phê, trà, đường, mắm, muối... tất cả đều được ghi lại cẩn thận. Mặc dù điều kiện sinh hoạt, nơi ăn, chốn ở nhưng các cán bộ, thanh tra, công an làm công tác in sao đề thi trắc nghiệm bị hạn chế nhưng họ vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức đảm bảo an toàn, khách quan cho kỳ thi THPT quốc gia.





Tháng 6/2018, chúng tôi có dịp tiếp cận nơi in sao đề thi trắc nghiệm của Sở GD-ĐT Tây Ninh. Đây là điểm thi do Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT Tây Ninh tổ chức. Nơi in sao đề thi trắc nghiệm của điểm thi này được đặt tại một góc riêng biệt trong khuôn viên Sở GD-ĐT với nhiều vòng bảo vệ nghiêm ngặt. Phía trong là điểm in sao đề thi nằm cách biệt. Phía ngoài, nơi vòng 2 và vòng 3, có công an, thanh tra, các nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ và là đầu mối giao tiếp giữa vòng bảo vệ trong với bên ngoài. Công an sẽ theo dõi 24/24h, những người không có trách nhiệm tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi. Đây là khu vực vòng 2, nơi chỉ có cán bộ an ninh bảo vệ và cán bộ thanh tra trong đoàn thanh tra. Khu vực này khép kín và tiếp giáp với vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng. Những cán bộ thanh tra ở vòng 2 là đầu mối giao tiếp giữa vòng 3 với vòng 1. Một hàng rào sắt được dựng để ngăn cách vòng 2 và vòng 3, được cán bộ an ninh bảo vệ 24/24h. Hằng ngày, những cán bộ vòng 2 có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn uống từ vòng 3 chuyển vào vòng 1. Họ cũng kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra như bát đũa, đồ ăn, đồ uống... Anh Lê Ngọc, giảng viên Trường ĐH Công Nghiệp Thực phẩm TP.HCM, là người có thâm niên hàng chục năm in sao đề thi . Anh Ngọc từng tham gia làm đề thi trắc nghiệm cho trường. Tới khi Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi THPT quốc gia với hình thức thi trắc nghiệm, anh Ngọc lại được cơ quan cử đi tham gia in sao đề với công tác thanh tra. Trong khu vực in sao đề thi không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc hay các loại điện thoại, trừ một điện thoại cố định. Mọi cuộc liên lạc phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản hoặc ghi âm... Phương tiện truyền thông duy nhất của những người đi làm công tác in sao đề thi trắc nghiệm là báo giấy. Những ngày này, các đơn "tiếp tế" liên tục có "món" báo giấy để mọi người cập nhật thông tin. "Mỗi tờ báo chúng tôi đọc không sót chữ nào. Ngày thường, nếu cầm tờ báo có trang quảng cáo là bỏ đi ngay thì nay đọc cũng thấy thú vị, thậm chí đơn vị nào quảng cáo đều biết hết" - anh Ngọc nói vui. Ngoài ra, họ cũng mang theo sách. Anh Ngọc đùa vui nếu chưa bao giờ đọc sách thì vào đây có thể đọc hết mấy quyển. Nhu yếu phẩm, vật dụng hằng ngày để cán bộ in sao đề thi sử dụng như bình thủy chứa nước nóng pha cà phê, trà, đường, mắm, muối... tất cả đều được ghi lại cẩn thận. Mặc dù điều kiện sinh hoạt, nơi ăn, chốn ở nhưng các cán bộ, thanh tra, công an làm công tác in sao đề thi trắc nghiệm bị hạn chế nhưng họ vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức đảm bảo an toàn, khách quan cho kỳ thi THPT quốc gia.